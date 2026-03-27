Минус 50% на икру и консервы: на каких еще продуктах в "Сильпо" можно существенно сэкономить

Больше всего подешевела морская рыба

Сеть супермаркетов "Сильпо" обновила перечень акционных предложений, существенно снизив стоимость долго хранимых товаров. Покупатели могут сэкономить на консервации, крупах и соусах.

"Телеграф" сообщает, что скидки на отдельные позиции достигают более 50%. Мы проанализировали текущие предложения и выбрали самые выгодные варианты для вашей корзины.

Деликатесы и консервация за полцены

Наибольшее внимание привлекает икра кабачковая "Премия" (450 г). Ее стоимость упала на 51% — вместо 93,49 грн ее можно приобрести всего за 45,99 грн.

Также значительно подешевел рыбный деликатес: тунец "Премия" стерилизованый кусочками (185 г) теперь стоит 69,99 грн, что на 42% меньше предыдущей цены в 120 грн.

Выгода на овощную группу и крупы

Для тех, кто планирует пополнить запасы бакалеи, действуют следующие скидки:

Булгур "Премия" пшеничный (700 г) — цена снижена на 45% и составляет 29,99 грн .

— цена снижена на и составляет . Кукуруза сахарная консервированная (340 г) – стоит 39,99 грн (-30%).

– стоит (-30%). Горошек зеленый (460 г) – доступен за 39,99 грн (-33%).

– доступен за (-33%). Рис Trapeza Жасмин (500 г) предлагается по цене 62,99 грн (-22%).

Соусы и специи

Не остались без скидок и прибавки к блюдам. Например, соус Аскания "Сладкий чили" подешевел на 43% и стоит сейчас 44,99 грн. Популярная горчица Lowensenf "Баварская" продается за 109 грн (-31%), а лавровый лист в банке можно взять за 29,99 грн со скидкой 33%.

