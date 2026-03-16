Знижки до 50%: у "Сільпо" можна зекономити на 12 популярних продуктах
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Місцями різниця в цінах складає майже 100 гривень
Мережа супермаркетів "Сільпо" оновили акційні пропозиції на популярні продукти та товари щоденного вжитку. Покупці можуть заощадити на овочах, бакалії, м’ясних виробах, солодощах та молочних продуктах.
Знижки на деякі позиції сягають майже 50%. Список написав "Телеграф".
Акційні товари в "Сільпо":
- Салат листовий "Зелена Країна" мікс з руколою 120 г — 62,77 грн (було 72,99 грн), знижка -14%, економія 10,22 грн.
- Сочевиця Feels Good червона 500 г — 35,99 грн (було 60,49 грн), знижка -41%, економія 24,50 грн.
- Макарони Garofalo "Ньокі Сарді" 500 г — 82,99 грн (було 119,00 грн), знижка -30%, економія 36,01 грн.
- Салат "Вершки та Корінці" листовий — 74,75 грн (було 83,99 грн), знижка -11%, економія 9,24 грн.
- Сосиски Mr.Grill Хот-дог 345 г — 139,00 грн (було 219,00 грн), знижка -37%, економія 80,00 грн.
- Вершки "Ферма" ультрапастеризовані 33% 500 г — 149,00 грн (було 239,00 грн), знижка -38%, економія 90,00 грн.
- Круасан 7 Days mini з кремом какао 60 г — 19,99 грн (було 32,49 грн), знижка -38%, економія 12,50 грн.
- Суміш овочева Bauer Mediterranean style 400 г — 69,90 грн (було 134,00 грн), знижка -48%, економія 64,10 грн.
- Масло вершкове Feels Good extra 82% 200 г — 99,90 грн (було 199,00 грн), знижка -50%, економія 99,10 грн.
- Тістечко-сендвіч Milka шоколадне 150 г — 119,00 грн (було 174,00 грн), знижка -32%, економія 55,00 грн.
- Бісквіт Milka шоколадний з начинкою 175 г — 119,00 грн (було 174,00 грн), знижка -32%, економія 55,00 грн.
- Ковбаса Tarczynski Brocula 320 г — 189,00 грн (було 279,00 грн), знижка -32%, економія 90,00 грн.
