Знижки до 50%: у "Сільпо" можна зекономити на 12 популярних продуктах

Місцями різниця в цінах складає майже 100 гривень

Мережа супермаркетів "Сільпо" оновили акційні пропозиції на популярні продукти та товари щоденного вжитку. Покупці можуть заощадити на овочах, бакалії, м’ясних виробах, солодощах та молочних продуктах.

Знижки на деякі позиції сягають майже 50%. Список написав "Телеграф".

Акційні товари в "Сільпо":

Салат листовий "Зелена Країна" мікс з руколою 120 г — 62,77 грн (було 72,99 грн), знижка -14% , економія 10,22 грн .

(було 60,49 грн), знижка , економія . Макарони Garofalo "Ньокі Сарді" 500 г — 82,99 грн (було 119,00 грн), знижка -30% , економія 36,01 грн .

(було 83,99 грн), знижка , економія . Сосиски Mr.Grill Хот-дог 345 г — 139,00 грн (було 219,00 грн), знижка -37% , економія 80,00 грн .

(було 239,00 грн), знижка , економія . Круасан 7 Days mini з кремом какао 60 г — 19,99 грн (було 32,49 грн), знижка -38% , економія 12,50 грн .

(було 134,00 грн), знижка , економія . Масло вершкове Feels Good extra 82% 200 г — 99,90 грн (було 199,00 грн), знижка -50% , економія 99,10 грн .

(було 174,00 грн), знижка , економія . Бісквіт Milka шоколадний з начинкою 175 г — 119,00 грн (було 174,00 грн), знижка -32% , економія 55,00 грн .

Знижки на продукти у "Сільпо".

