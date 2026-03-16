Зекономите сотні гривень: у "Сільпо" продають популярний гель для прання зі знижкою в майже 60%

Марина Бондаренко
Автор
Магазин, побутова хімія
Магазин, побутова хімія. Фото Колаж "Телеграфу"

На деякі товари акція триватиме майже до кінця березня

У "Сільпо" діє акція на популярний гель для прання — деякі об’єми можна купити зі значними знижками до 57%.

На дещо спеціальна пропозиція діє обмежений час, тож варто заздалегідь перевірити, на чому можна значно зекономити. Про це написав "Телеграф".

Тож, гель Persil Active 1,485 л можна придбати за 299 гривень замість 689 гривень, що менше на 57% від звичайної ціни. Економія складе майже 400 гривень. Пропозиція діє до 18 березня.

Більші об’єми також доступні за спеціальними цінами. Persil Active 1,98 л нині коштує 559 гривень замість 999 гривень (економія складе 443 гривні), а Persil Active 990 мл284 гривень замість 489 гривень (різниця у 205 гривень). Ці акційні пропозиції діятимуть до 24 березня, що дає трохи більше часу, аби поповнити домашній запас гелю.

На чому можна зекономити у "Сільпо" до 18 та 24 березня 2026
Знижки на гель для прання у "Сільпо". Фото: скріншот з магазина

Чому супермаркети роблять знижки на продукти

Існує кілька основних причин, чому магазини пропонують вигідні акції для покупців:

  • Коли приходять нові партії продуктів, магазини швидко розпродають старі, щоб звільнити місце.
  • Знижки стимулюють людей купувати більше або спробувати нові товари, які раніше не брали.
  • Наприкінці сезону ціни на менш популярні продукти знижують, щоб прискорити продажі.

Іноді акції роблять на продукти з близьким терміном придатності. Проте більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для підвищення продажів і зацікавлення покупців.

