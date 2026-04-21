Кремль ждет глав Китая, Индии, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау и не только

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует лететь в Москву на ежегодный парад 9 мая через Польшу. Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) отказали в использовании своего воздушного пространства для этого визита.

Как сообщил спикер польского МИД Мацей Вевер в комментарии агентству PAP, Варшава уже получила от Братиславы запрос о разрешении на перелет. Он добавил, что запрос Словакии анализируется.

Представители каких стран собираются на "парад победы" в Москве в 2026 году

Это действо проходит ежегодно на Красной площади в Москве 9 мая. Оно посвящено "победе" во Второй мировой войне. В прошлом году в параде приняли участие 29 стран, среди которых Китай, КНДР, Вьетнам, Мьянма, Монголия, Азербайджан и другие дружественные для РФ страны.

По данным пресс-службы Кремля, окончательный список гостей парада в 2026 году еще не сформирован, пишут росСМИ. Однако свое участие подтвердили более 20 государств.

Парад "победобесия" в Москве в 2025 году

Хотя полный список стран, чьи делегации примут участие в параде в Москве 9 мая будет обнародован после получения всех официальных подтверждений, в Кремле ожидают прибытия председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Вероятно, присутствовать будут также лидеры Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Возможность визита лидера КНДР Ким Чен Ына "обрабатывается".

Также известно, что в РФ планируют приехать лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Отмечается, что ожидается прибытие президента Азербайджана.

Участие в российском параде точно не будут принимать США, Великобритания, Германия, Франция, Польша и Япония. Также не приедут представители Литвы, Латвии, Эстонии.

Кроме того, "несмотря на тесное сотрудничество с Россией по ряду международных вопросов" отказался приехать в Москву на парад президент Турции Реджеп Эрдоган. Не будет и представителей Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр также вряд ли посетит путинское действо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году Украина выразила демарш всем странам, лидеры которых посетили "парад победы" в России. В МИД подчеркнули, что российский режим пытается присвоить себе победу над нацистами во Второй мировой, занижая или умалчивая роль других народов, которые боролись против нацистского режима.