"Чому Путін ховається?" Сибіга поставив на місце російських пропагандистів

Росіяни поставили питання таким чином, ніби це не їхній президент уникає зустрічі

На дипломатичному форумі в Анталії (Туреччина) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга красиво відповів російським пропагандистам. Ті налетіли на нього з запитаннями, чи відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним найближчим часом.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на джерело в МЗС. Головний дипломат України поставив росіянам влучне зустрічне питання.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання, чому він ховається", — відповів Сибіга.

Зеленський неодноразово казав про готовність зустрітися з Путіним

Варто зазначити, що український президент неодноразово висловлював готовність зустрітися з російським лідером. Він пропонував для цієї зустрічі третю країну.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього достатньо. Ми можемо зустрітися з ним на Близькому Сході, в Європі, у Сполучених Штатах, де завгодно", — заявив президент 9 квітня.

Як писав "Телеграф", Україна готова провести чотиристоронню зустріч лідерів в Туреччині. Йдеться про президента Володимира Зеленського, лідера Росії Володимира Путіна, турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана та голову Білого дому Дональда Трампа.