В Пакистані стартують історичні переговори США та Ірану (головне)

Проте експерти оцінюють шанси на досягнення угоди як низький

Переговори США та Ірану мають відбутися у суботу, 11 квітня в Ісламабаді (столиця Пакистану). Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Пакистану, перемовники з боку Тегерана вже на місці.

Що треба знати:

В Ісламабаді розпочинаються наймасштабніші з 1979 року переговори між США та Іраном

Американську делегацію очолює Джей Ді Венс, який є ключовою фігурою у спробі досягти угоди

Сторони мають два тижні перемир'я для узгодження фінальної угоди, проте шанси на успіх виглядають примарними

"Телеграф" слідкує за подіями та оперативно повідомляє про них. Очікується, що переговори почнуться через посередників, а далі мають відбутися прямі обговорення, пише CNN.

За даними Axios, це буде наймасштабніша взаємодія на високому рівні між офіційними особами США та Ірану з 1979 року. Однак шанси на успіх оцінюють як низькі. Хоча обидві сторони розуміють, що в разі невдачі відновиться війна, погляди країн на мир розходяться.

Ми з нетерпінням чекаємо переговорів. Думаю, вони пройдуть позитивно… Якщо іранці готові вести переговори сумлінно, ми готові простягнути їм руку допомоги… якщо ж вони спробують маніпулювати нами, то виявлять, що переговорна команда не настільки сприйнятлива до цього, — заявив Венс

Хто братиме участь у переговорах

Делегацію США очолять віцепрезидент Джей Ді Венс, в неї також увійшли спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа. Іранську делегацію очолює спікер парламенту Мохаммед Багер Галібаф. Його супроводжують міністр закордонних справ Аббас Арагчі та інші високопоставлені чиновники. Делегація Ірану в Пакистані складається з 71 особи, включаючи технічних експертів.

Чому головним переговорником США обрали саме Венса

Це пов'язано з недовірою іранської сторони Віткоффу і Кушнеру, у Тегерані вважають, що ті нібито обдурили їх. Між іранцями та посланцями Трампа виникла напруженість після двох попередніх раундів переговорів, які закінчилися війною.

Джей Ді Венс

Венс попросив м'яч, і він його отримав. Він може взяти на себе відповідальність за укладення угоди, яка покладе край війні, — заявив американський чиновник

Високопоставлене пакистанське джерело повідомило CNN, що саме Венс відіграв ключову роль у домовленості про переговори. Співрозмовник видання, знайомий з процесом, прогнозує, що знадобиться кілька днів переговорів, щоб зафіксувати припинення вогню, і що чиновники в Пакистані сподіваються, що їм вдасться переконати Венса залишитися в країні довше, щоб допомогти досягти цього.

Що передувало

В ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. За цей час мають узгодити остаточну угоду про припинення війни.

Як відомо, США та Ізраїль почали операцію проти Ірану наприкінці лютого 2026 року. Головні причини — розробка Тегераном ядерної зброї, напруження в регіоні та Ормузькій протоці.

Після завдання превентивних ударів Ізраїлю та США по Ірану, Тегеран розширив свої атаки на кілька сусідніх країн. Це посилило напругу в регіоні.

Нагадаємо, політик і дипломат Роман Безсмертний розповів "Телеграфу", що Трамп, розпочавши війну з Іраном, пішов хибним шляхом. Адже завершити цей конфлікт самотужки йому навряд чи вдасться.