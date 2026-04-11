В Пакистане стартуют исторические переговоры США и Ирана (главное)

Однако эксперты оценивают шансы на достижение соглашения как низкие

Переговоры США и Ирана должны пройти в субботу, 11 апреля в Исламабаде (столица Пакистана). Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в Пакистан, переговорщики со стороны Тегерана уже на месте.

Что нужно знать:

В Исламабаде начинаются самые масштабные с 1979 года переговоры между США и Ираном

Американскую делегацию возглавляет Джей Ди Вэнс, который является ключевой фигурой в попытке достичь соглашения

У сторон есть две недели перемирия для согласования финального соглашения, однако шансы на успех выглядят призрачными

"Телеграф" следит за событиями и оперативно сообщает о них. Ожидается, что переговоры начнутся через посредников, а дальше состоятся прямые обсуждения, пишет CNN.

По данным Axios, это будет самое масштабное взаимодействие на высоком уровне между официальными лицами США и Ирана с 1979 года. Однако шансы на успех оцениваются как низкие. Хотя обе стороны понимают, что в случае неудачи возобновится война, взгляды стран на мир расходятся.

Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они пройдут положительно… Если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы готовы протянуть им руку помощи… если же они попытаются манипулировать нами, то обнаружат, что переговорная команда не столь восприимчива к этому, — заявил Венс

Кто будет участвовать в переговорах

Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, в нее также вошли специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа. Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. Его сопровождают министр иностранных дел Аббас Арагчи и другие высокопоставленные чиновники. Делегация Ирана в Пакистане состоит из 71 человека, включая технических экспертов.

Почему главным переговорщиком США избрали именно Вэнса

Это связано с недоверием иранской стороны Уиткоффу и Кушнеру, в Тегеране считают, что они якобы обманули их. Между иранцами и посланниками Трампа возникла напряженность после двух предварительных раундов переговоров, закончившихся войной.

Вэнс попросил мяч, и он его получил. Он может взять на себя ответственность за заключение соглашения, которое положит конец войне, — заявил американский чиновник

Высокопоставленный пакистанский источник сообщил CNN, что именно Вэнс сыграл ключевую роль в договоренности о переговорах. Собеседник издания, знакомый с процессом, прогнозирует, что потребуется несколько дней переговоров, чтобы зафиксировать прекращение огня, и что чиновники в Пакистане надеются, что им удастся убедить Вэнса остаться в стране дольше, чтобы помочь достичь этого.

Что предшествовало

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. За это время должно быть согласовано окончательное соглашение о прекращении войны.

Как известно, США и Израиль начали операцию против Ирана в конце февраля 2026 года. Главные причины – разработка Тегераном ядерного оружия, напряжения в регионе и Ормузском проливе.

После нанесения превентивных ударов Израиля и США по Ирану, Тегеран расширил свои атаки на несколько соседних стран. Это в свою усилило напряжение в регионе.

Напомним, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал "Телеграфу", что Трамп, начав войну с Ираном, пошел по ложному пути. Завершить этот конфликт самостоятельно ему вряд ли удастся.