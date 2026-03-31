Нардеп отримав подарунків від дружини майже на 3 мільйони: що відомо про його щедру кохану (фото)

Дружина політика вела свій YouTube-канал

Народний депутат і колишній член забороненої партії "ОПЗЖ" Олександр Пузанов у декларації за 2025 рік вказав щедрі подарунки від дружини — причому не грошима, без конкретного переліку. Загальна сума цих презентів — космічна.

У декларації зазначено, що йдеться саме про подарунки "у негрошовій формі" — тобто це можуть бути коштовності, техніка, нерухомість або інші матеріальні активи. Водночас жодної деталізації у документі немає.

При цьому офіційна зарплата депутата не виходить за рамки стандартних виплат для Верховної Ради. За рік він отримав 620838 грн, що означає, що на місяць Пузанов отримував приблизно 51 тисячу гривень.

Декларація Олександра Пузанова за 2025 рік.

Проте подарунки від дружини — на величезні суми. Загальна сума усіх цих презентів — 2 692 296 грн, що приблизно 68 000 доларів.

Декларація Олександра Пузанова за 2025 рік. Фото: public.nazk.gov.ua

Декларація Олександра Пузанова за 2025 рік. Фото: public.nazk.gov.ua

Хто вона — жінка, яка дарує мільйони

Дружина політика — Олена Пузанова (у дівоцтві Казберова). Раніше вона вела власний YouTube-канал, де ділилася порадами про здоровий спосіб життя, харчування і щоденні звички. Проте зараз на її каналі немає жодного відео. Також відомо, що подружжя виховує двох доньок — Олександру та Анастасію.

Олександр Пузанов з дружиною і дітьми.

YouTube-канал Олени Пузанової.

Чим займається Олена зараз — невідомо. Також немає інформації, чому вона вирішила припинити вести блог.

