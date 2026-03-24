Разница почти в три года. Как выглядит отец Мелании, который удивительно похож на Трампа (фото)

Трамп часто появляется на мероприятиях в компании своего тестя

Президент США Дональд Трамп почти ровесник своего тестя Виктора Кнавса и при этом удивительно на него похож. Сегодня отцу Мелании исполнилось 82 года, а Трамп свой 80-летний юбилей будет отмечать через три месяца.

По информации Inquisitr, Виктор Кнавс часто появляется на публике вместе с внуком Барроном Трампом, которому в марте исполнилось 20 лет. Он также не пропускает важные события, связанные с его тестем Дональдом Трампом.

Дональд Трамп почти на три года младше отца Мелании

Виктор Кнавс, отец Мелании Трамп, почти на три года старше своего зятя Дональда Трампа. Он известен своей любовью к автомобилям, особенно к Mercedes-Benz, а по внешности и манерам его часто сравнивают с президентом США. Сегодня Кнавсу исполнилось 82 года, тогда как Трампу сейчас 79. У них схожие черты лица, рост и телосложение.

Трамп вместе с отцом Мелании, Фото: Getty Images

Мелания сама отмечала сходство между отцом и мужем. В одном из интервью она говорила, что они трудолюбивые, умные и способные люди, и эти качества проявляются в их поступках и поведении.

Кнавс часто сопровождает Меланию на публичных мероприятиях. Недавно первая леди США недавно отдала дань уважения обоим родителям в своей речи:

Моему сыну Бэррону, моей сестре Инес, моему отцу Виктору Кнавсу и моей матери, которая наблюдает с Небес, ваша любовь — это мощная сила, которая движет меня вперед! Мелания Трамп

Виктор Кнавс посетил инаугурацию Трампа и был на вечеринке по случаю Нового года. Таке отец Мелании поддерживал внука на выпускном из средней школы, где присутствовали только три члена семьи: Дональд, Мелания и Кнавс, что подчеркивало их тесные связи.

Отец Мелании с внуком Бэрроном, Фото: Getty Images

Кроме того, его видели на премьере документального фильма первой леди в Кеннеди-центре и на праздничном ужине в Мар-а-Лаго на День благодарения 2025 года. Хотя Кнавс не ведет социальных сетей, его замечают на публичных мероприятиях, например, на просмотре Супербоула вместе с Дональдом Трампом на территории Trump International Golf Club.

Виктор Кнавс, Фото: Getty Images

