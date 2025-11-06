Рус

Їздила з Януковичем за кордон і заміняла першу леді: як виглядає "коханка" експрезидента і де вона зараз

Катерина Любимова
Віктор Янукович
Віктор Янукович. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Дівчина вихваляла політику Януковича у своїх матеріалах

Колишньому президенту України Віктору Януковичу приписували роман із гламурною журналісткою Оленою Березовською. Дівчина часто супроводжувала його у поїздках та на публічних заходах.

Що відомо:

  • Олена Березовська входила до президентського пулу і швидко "потоваришувала" з Віктором Януковичем
  • Журналістка заперечувала романтичний зв’язок з експрезидентом і називала його "хорошим другом"
  • Слідом за Януковичем Березовська втекла до Росії, де продовжила займатися журналістською діяльністю

Олена Березовська — що про неї відомо

Під час президентства Віктора Януковича ходили чутки, що у нього роман із молодою журналісткою Оленою Березовською. Дівчина у свої 22 роки змогла досягти значних успіхів у кар’єрі, увійшовши до президентського пулу.

Олена Березовська
Олена Березовська працювала журналісткою в Україні

Відомо, що Олена народилася 2 червня 1988 року у Дніпрі, а вищу освіту здобула у московському Інституті економіки та соціальних відносин. Пізніше вона проходила навчання в "Інтершколі" при телеканалі "Інтер", після чого стала журналістом та продюсером телевізійних програм.

Як виглядає Олена Березовська
Як виглядає Олена Березовська

З 2008 по 2011 рік Березовська працювала у виданні "Обозреватель", одночасно виступаючи автором та ведучою кількох програм.

З Віктором Януковичем у дівчини склалися досить близькі стосунки, вона називала його "другом" та "хорошою людиною".

Олена Березовська разом із Віктором Януковичем
Олена Березовська разом із Віктором Януковичем

У своїх матеріалах Олена вихваляла політику експрезидента, а всі негативні публікації про нього називала "заказухою". Щобільше, Березовська часто супроводжувала Януковича на публічних заходах.

Як журналісту, мені з ним цілком комфортно працювати. Я з ним виступала у французькому Інституті міжнародних відносин у Парижі. Ви знаєте, він людина дуже розумна. Правильно відповідає на запитання, все правильно каже.

Олена Березовська

Примітно, що у ЗМІ журналістку не називали "коханкою" експрезидента доти, доки вона сама не заявила, що їм приписують роман. Вперше Олену Березовську "першою леді" назвало польське видання Rzeczpospolita, зазначивши, що саме вона була з Януковичем у закордонних поїздках.

"Коханка" Януковича Олена Березовська
Олена Березовська вихваляла політику Януковича

Але журналістка заперечувала їхній романтичний зв’язок, заявляючи, що добре спілкується з Людмилою Янукович і вони навіть разом відвідували церкву на Великдень. Олена говорила, що плітки про їхній роман розпускають у БЮТ (Блок Юлії Тимошенко).

Олена розповідала, що самостійно оплачує поїздки за кордон. При цьому у журналістів виникали питання, звідки у 22-річної дівчини кошти не лише подорожі, а й дорогі автомобілі. Березовська, зокрема, вихвалялася, що зайшла в автосалон на Столичному шосе, побачила там "Мерседес" і одразу купила його. Про походження коштів дівчина відмовилася говорити, лише наголосила, що заробляє на життя не журналістикою.

Олена Березовська у молодості
Олена Березовська часто їздила із Януковичем за кордон

Де зараз Олена Березовська

У розпал Революції Гідності Віктор Янукович втік з України й спочатку у ЗМІ ходили чутки, що разом із ним поїхала журналістка Олена Березовська. Пізніше стало відомо, що компанію йому склала Любов Полежай та її дочка.

Журналістка не мовчала і написала у Facebook публікацію, в якій зраділа, що тепер зможе "довести", що не була коханкою президента-зрадника.

Олена Березовська про чутки про роман з Януковичем
Олена Березовська прокоментувала чутки про роман з Януковичем

Але незабаром Березовська поїхала до Росії за Януковичем, де працювала головним редактором сайту "Україна.ру". У 2014-2015 роках зняла кілька документальних фільмів про те, що "українська нація створювалася як проєкт Заходу", а також про "дітей АТО", де були використані фейкові кадри.

Олена Березовська потрапила до "Миротворця"
Олена Березовська потрапила до "Миротворця"

2017 року журналістка потрапила до бази "Миротворець" як антиукраїнський пропагандист, а на її майно наклали арешт. У 2021 році стосовно Березовської СБУ розпочав перевірку після виходу її інтерв’ю з лідером забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком. Перевірка була призначена через питання політику: "Чи не вважаєте ви, що для українців було б краще приєднатися до Росії, і це було б простіше та легше?"

Де зараз Олена Березовська
Олена Березовська поїхала до Росії

Згідно з останніми даними, Березовська працювала на "РІА-Новини", а також була залучена у проєкті Кремля "Внуки", створеному незадовго до початку повномасштабної війни. Учасники цього руху знімали пропагандистські ролики та намагалися виправдати дії російських окупантів.

Олена Березовська зараз
Олена Березовська працює на телеканалах Росії

У 2023 році Олена Березовська працювала журналісткою на телеканалі "Росія 24", зараз про її діяльність свіжої інформації немає. Сторінка у Facebook "коханка" Януковича не веде з 2021 року, але там збереглося кілька її фотографій.

"Коханка" Віктора Януковича
Олена Березовська зараз

"Телеграф" писав раніше, де зараз старший син Януковича. Він змінив громадянство та заробляє мільярди на крадіжці.

