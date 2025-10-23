На крок ближче до ЄС. В Європі назвали терміни відкриття кластерів переговорів для України (відео)

Переговорний процес про вступ в ЄС поділено на 6 кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи

Після листопада ЄС планує відкрити всі кластери для України та Молдови. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європа має чинити опір на Росію санкціями, але й не забувати про допомогу Києву.

Що треба знати:

Євросоюз планує через тиждень відкрити для України всі шість кластерів

ЄС підписав 19 пакет санкцій проти Росії 23 жовтня

Європейська комісія завершила перегляд законодавства України та Молдови

Про це розповіла Кос у Брюсселі на заході політичної групи Renew, де перебувала й кореспондентка "Телеграфу". За словами політикині, Європа розуміє, що Росія має безпосередній плив не тільки на Україну. Адже в Молдові досить неоднозначна ситуація, яку проєвропейський курс може вирівняти.

"Ми вивчаємо всі можливості. Ми завжди кажемо про принцип заслуг. І Молдова, й Україна виконали свої зобов'язання", — каже Кос.

Додамо, що Угорщина зберігає занепокоєння щодо кластерів та питання України в ЄС, використовуючи різні аргументи. Один з останніх — страх за національні меншини. Однак Євросоюз продовжує роботу над вступом України.

"Я сподіваюся, що лідери скоро відкриють кластери, ми готові до цього. Після 1 листопада всі кластери будуть готові до відкриття", – зазначила єврокомісарка.

Вже відомо, що Європейська комісія завершила перегляд законодавства України та Молдови і готова підтримати їх у внутрішніх реформах. Зокрема пріоритети права і протидія корупції.

Кос наголосила, що затягування процесу піде на руку Кремлю, тому стратегічне значення швидкого прогресу в європейському інтеграційному процесі України та Молдови має велику роль.

Кластери вступу в ЄС

Для довідки

Кластери вступу в ЄС — це шість тематичних блоків, на які поділяються переговори про членство, що дозволяють країнам-кандидатам гармонізувати своє законодавство з європейським правом. Кожен кластер охоплює конкретну сферу політики, як-от верховенство права, внутрішній ринок, зелена політика та зовнішні відносини.

