На крок ближче до ЄС. В Європі назвали терміни відкриття кластерів переговорів для України (відео)

Тетяна Крутякова
Марта Кос 23 жовтня 2025, 12:16
Переговорний процес про вступ в ЄС поділено на 6 кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи

Після листопада ЄС планує відкрити всі кластери для України та Молдови. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європа має чинити опір на Росію санкціями, але й не забувати про допомогу Києву.

Що треба знати:

  • Євросоюз планує через тиждень відкрити для України всі шість кластерів
  • ЄС підписав 19 пакет санкцій проти Росії 23 жовтня
  • Європейська комісія завершила перегляд законодавства України та Молдови

Про це розповіла Кос у Брюсселі на заході політичної групи Renew, де перебувала й кореспондентка "Телеграфу". За словами політикині, Європа розуміє, що Росія має безпосередній плив не тільки на Україну. Адже в Молдові досить неоднозначна ситуація, яку проєвропейський курс може вирівняти.

"Ми вивчаємо всі можливості. Ми завжди кажемо про принцип заслуг. І Молдова, й Україна виконали свої зобов'язання", — каже Кос.

Додамо, що Угорщина зберігає занепокоєння щодо кластерів та питання України в ЄС, використовуючи різні аргументи. Один з останніх — страх за національні меншини. Однак Євросоюз продовжує роботу над вступом України.

"Я сподіваюся, що лідери скоро відкриють кластери, ми готові до цього. Після 1 листопада всі кластери будуть готові до відкриття", – зазначила єврокомісарка.

Вже відомо, що Європейська комісія завершила перегляд законодавства України та Молдови і готова підтримати їх у внутрішніх реформах. Зокрема пріоритети права і протидія корупції.

Кос наголосила, що затягування процесу піде на руку Кремлю, тому стратегічне значення швидкого прогресу в європейському інтеграційному процесі України та Молдови має велику роль.

Кластери вступу в ЄС — це шість тематичних блоків, на які поділяються переговори про членство, що дозволяють країнам-кандидатам гармонізувати своє законодавство з європейським правом. Кожен кластер охоплює конкретну сферу політики, як-от верховенство права, внутрішній ринок, зелена політика та зовнішні відносини.

