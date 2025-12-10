"Маємо це усвідомлювати": політолог пояснив головну проблему переговорів зі Штатами

Росіяни вдало скористалися вірою Трампа в перспективу заробітку великих коштів

Заяви президента США Дональда Трампа про війну в Україні та необхідність проведення президентських виборів, що прозвучали в нещодавньому інтерв’ю Politico, вже викликали відповідь від Зеленського.

Політолог Євген Магда розповів "Телеграфу" в чому полягає небезпека такої риторики очільника Штатів та яких помилок допустилася українська дипломатія під час вибудови відносин з адміністрацією Трампа.

Однією з проблем сучасного світу політолог називає те, що Дональд Трамп, попри статус очільника найпотужнішої країни світу, має бачення світової політики не від американського deepstate, а від членів своєї родини та, можливо, команди.

"Фактично, це створює ситуацію, за якої Трампом можна досить легко маніпулювати. Я бачу, що росіяни достатньо активно це використовують. Вони йому створили перспективу заробляння великих грошей, зуміли донести інформацію, що Україна нібито корумпована, навіть корумпована більше за Росію. Вони зуміли сказати, що є багато різноманітних проблем", – вважає політолог.

Такий розклад сил він вважає серйозним "мінусом" для України. І корінь цієї проблеми полягає навіть не в тому, що Дональд Трамп робить заяви, оскільки практично кожного дня їхня суть змінюється.

Проблема в тому, що я не бачу, як ми доносимо нашу точку зору, як ми доносимо наші погляди, як ми працюємо з командою Дональда Трампа, попри те, що пройшов вже рік з моменту його обрання Євген Магда

Євген Магда/Facebook-сторінка

Євген Магда переконаний, що для України Трамп залишається terra incognita (ред. – це латинський вираз, що означає "невідома земля"). І у нього виникає питання: хто за це несе політичну відповідальність і якою буде ця відповідальність.

"Я не розумію, чому ми не маємо власного "плану миру". Я не розумію, чому ми продовжуємо грати, попри повну дискредитацію цього документа з колишніми 28 пунктами, говорячи, що їх тепер стало 20 – немає значення, оскільки вони все одно первинно були написані в Москві", – наголошує експерт.

Магда впевнений, що тактика Володимира Зеленського, яка полягає у тому, щоби спиратися на вузьке коло своїх помічників та радників надзвичайно хибна.

"І ми маємо це усвідомлювати. Нам треба шукати незвичні, нелінійні, оригінальні кроки для того, щоб показати, що ми захищаємо західний світ, що Україна є потужною і що нам треба бути такими, щоб ми, щонайменше, не стали розмінною картою", – підсумовує політолог

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російський голова Володимир Путін стверджує, що будь-які розмови про світ можливі нібито лише після виведення української армії з окупованої території Донецької області. Однак насправді це лише політична пастка, а не реальний крок Путіна до миру.