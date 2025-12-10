"Корейська модель" для України? ЗМІ розкрили деталі "мирного плану" Трампа

Дипломатична робота над майбутньою угодою триває

США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання війни в Україні за "корейською моделлю". Вона має пролягти вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Запоріжжя та Херсона.

Що треба знати:

США пропонує створити демілітаризовану зону вздовж всієї лінії фронту в рамках майбутньої угоди про припинення війни

В мирному плані буде "обмін територіями", але конкретику все ще обговорюють

Також переговорники не досягли згоди щодо питання скорочення чисельності української армії

Про це пише відомий американський журналіст та письменник Девід Ігнатіус у The Washington Post. За нею має бути глибша зона, в якій важке озброєння буде заборонено. Ця лінія буде ретельно контролюватися, подібно до демілітаризованої зони, що розділяє Північну та Південну Корею.

Автор дає "простий опис, як має виглядати мир в Україні". Це має бути суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та відбудовує свою економіку завдяки великим інвестиціям зі Сполучених Штатів та Європи.

Ігнатіус з посиланням на українського чиновника зазначає, що пакет для переговорів щодо припинення війни Росії проти України включає три документи: мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення.

Він додав, що 10 грудня Україна та її європейські партнери мають опублікувати спільний пакет поправок. Журналіст називає ключові моменти плану, про які він дізнався від українських та американських чиновників. Ідея про демілітаризовану зону є намаганням США переконати президента України Володимира Зеленського відвести війська з Донбасу.

Що буде в "мирному плані" та як йде обговорення

"Обмін територіями" є невід’ємною частиною угоди, але Київ та Вашингтон досі не дійшли згоди, як будуть проведені межі;

Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти управління нею на себе.

Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям;

США нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб Штати підписали таку та ратифікували її у Конгресі;

Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда президента США Дональда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці;

Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето.

Переговори та робота над майбутньою угодою триває. Зазначається, що поки не вдалося дійти згоди щодо обмеження чисельності української армії.

"Корейський сценарій" завершення війни — що це

"Корейським сценарієм" називають результати війни між Північною та Південною Кореями з 1950 до 1953 року. Війна закінчилася перемир’ям наприкінці липня 1953 року, проте між сторонами створили демілітаризовану зону. Такий варіант розвитку подій отримав назву "корейський сценарій".

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня Володимир Зеленський заявив, що у мирних переговорах між Україною, США та РФ немає спільної позиції щодо територій Донецької та Луганської областей. Перемовини, за його словами, фактично зайшли в глухий кут.