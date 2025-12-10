"Корейская модель" для Украины? СМИ раскрыли детали "мирного плана" Трампа

Дипломатическая работа над будущим соглашением продолжается

США предлагают создать демилитаризованную зону в рамках урегулирования войны в Украине по "корейской модели". Она должна пройти вдоль всей линии прекращения огня, от Донецкой области до Запорожья и Херсона.

Что нужно знать:

США предлагает создать демилитаризованную зону вдоль всей линии фронта в рамках предстоящего соглашения о прекращении войны

В мирном плане будет "обмен территориями", но конкретику все еще обсуждают

Также переговорщики не достигли согласия по вопросу сокращения численности украинской армии

Об этом пишет известный американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус в The Washington Post. За ней должна быть более глубокая зона, в которой тяжелое вооружение будет запрещено. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею.

Автор дает "простое описание, как должен выглядеть мир в Украине". Это должно быть суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, что является частью Европейского Союза и восстанавливает свою экономику благодаря крупным инвестициям из Соединенных Штатов и Европы.

Игнатиус со ссылкой на украинского чиновника отмечает, что пакет для переговоров по прекращению войны России против Украины включает в себя три документа: мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления.

Он добавил, что 10 декабря Украина и ее европейские партнеры должны опубликовать общий пакет поправок. Журналист называет ключевые моменты плана, которые он узнал от украинских и американских чиновников. Идея о демилитаризованной зоне является попыткой США убедить президента Украины Владимира Зеленского отвести войска с Донбасса.

Что будет в "мирном плане" и как идет обсуждение

"Обмен территориями" является неотъемлемой частью соглашения, но Киев и Вашингтон до сих пор не пришли к согласию, как будут проведены границы;

Запорожская АЭС не будет под российской оккупацией. Обсуждается, что США могут взять управление ею на себя;

Украина присоединится к ЕС уже в 2027 году. Членство будет способствовать торговле и инвестициям;

США предоставят гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО. Украина хочет, чтобы Штаты подписали такую и ратифицировали ее в Конгрессе;

Европейские страны подпишут отдельные гарантии безопасности. Команда президента США Дональда Трампа заявляет о готовности и дальше оказывать поддержку в разведке;

Суверенитет Украины будет защищен от российского вето.

Переговоры и работа по предстоящему соглашению продолжается. Отмечается, что пока не удалось прийти к согласию по ограничению численности украинской армии.

"Корейский сценарий" завершения войны — что это

"Корейским сценарием" называют результаты войны между Северной и Южной Кореями с 1950 по 1953 год. Война закончилась перемирием в конце июля 1953 г., однако между сторонами была создана демилитаризованная зона. Такой вариант развития событий получил название "корейский сценарий".

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что в мирных переговорах между Украиной, США и РФ нет общей позиции по территориям Донецкой и Луганской областей. Переговоры, по его словам, фактически зашли в тупик.