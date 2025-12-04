"Зеленського треба захистити": ЗМІ опублікували уривки злитої розмови лідерів Європи

Мерц та Макрон висловили свої побоювання

У Європи є побоювання, що США можуть "зрадити Україну" у переговорах з Кремлем під час укладення мирної угоди. Такі острахи висловили лідери Німеччини та Франції під час телефонної розмови на початку тижня.

Що треба знати:

У розмові брав участь Макрон, Мерц, Туск, Рюте та інші

Саме президент Франції висловив побоювання щодо позиції США в переговорах

Офіційна жодна зі сторін не підтверджує інформацію про зміст розмови

Про це пише Spiegel із посиланням на отриманий ним транскрипт розмови, яка відбулася 1 грудня. Зазначається, що у ході телефонних переговорів європейські лідери підтримали занепокоєння, що США можуть "підвести Україну та Європу" у переговорах із Росією.

Відомо, що ця розмова відбулась якраз після переговорів у Флориді, де працювала українська делегація та команда Дональда Трампа.

Хто брав участь у розмові:

президент України Володимир Зеленський,

президент Франції Емманюель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Фінляндії Александер Стубб,

прем’єр Польщі Дональд Туск,

прем’єрка Данії Метте Фредеріксен,

прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре,

прем’єрка Італії Джорджа Мелоні,

генсек НАТО Марк Рютте,

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Зауважимо, що отриманий ЗМІ транскрипт офіційно не поширювався, його надали джерела, тобто фактично злили. В ході цієї розмови саме Макрон висловив припущення про "ризик, що США можуть піти на поступки щодо українських територій без чітких гарантій безпеки", тим сами зрадивши Україну. Він також згадував про "велику загрозу" для Зеленського — без уточнення деталей.

Водночас Мерц також застеріг президента України бути "дуже обережним найближчими днями", додавши: "Вони грають у свою гру — і з вами, і з нами". Цілком можливо, що йдеться про спробу замаху або щось на кшталт цього.

При цьому в Офісі президента України цю інформацію відмовилися коментувати, так само й у Єлисейському палаці. Щоправда, там додали, що Макрон нічого не говорив про "ризик зради" з боку США і подібні формулювання не звучали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна готується до нового раунду перемовин зі США.