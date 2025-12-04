Україна готується до нового раунду перемовин зі США: як Трамп оцінює прогрес

Зустріч Умерова з американськими представниками має відбутись 4 грудня

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україні треба було підписати мирну угоду ще у лютому 2025 року, тоді коли президенту Володимиру Зеленському сказали, що він "не має карт". При цьому зараз нібито Росія вже готова зробити крок на зустріч миру, але у голови Білого дому є певні сумніви.

Що треба знати:

4 грудня має відбутись зустріч Віткоффа, Кушнера з Умєровим в Маямі

Трамп розповів про результати зустрічі Віткоффа та Кушнера у Кремлі з Путіним

Робота над мирним планом з Україною була плідна та задовольняє Київ

Про це Трамп заявив під час зустрічі з журналістами. За його словами, найкращим моментом для укладення миру був візити Зеленського 28 лютого у Вашингтон. Щоправда, сварку, яка сталась на очах мільйонів, американський лідер не згадав.

"Знаєте, коли я був у цьому кабінеті й говорив про те, що в них (в України — ред.) немає козирів, я казав: "У вас немає карт". Це був момент, коли слід було домовлятися. Я вважав, що тоді було б набагато краще укласти угоду. Але вони у своїй мудрості вирішили цього не робити. Зараз проти них грає багато факторів", — сказав президент США.

Трамп переконаний, що у лютому мир між Україною та Росією було легше укласти, але зараз над цим працюють. Результатами зустрічі спеціального посланника США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера з Путіним президент США задоволений.

"Але Путін учора мав дуже хорошу зустріч із Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. Що з цієї зустрічі вийде, я не можу сказати, тому що для танго потрібні двоє", — заявив Трамп.

Він також додав, що Україна задоволено роботою над мирним планом, особливо "враховуючи обставини". Відповідаючи на питання кореспондента, чи готовий Путін до миру, президент США сказав: "Він хотів би завершити війну. Саме так… Таке враження вони (Віткофф та Кушнер — ред.) отримали".

Трамп вважає, що Путін хотів би налагодити торгівельні відносини з США та торгувати, а не вести війну. Саме з таким враженням представники США повернулись з Кремля.

"Путін хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде далі", — резюмував голова Білого дому.

Окрім того, за словами високопосадовця адміністрації Трампа, Віткофф і Кушнер мають зустрітися з головним перемовником від України Рустемом Умеровим у четвер, 4 грудня, у Маямі для подальших переговорів.

