Сікорський розкрив головний результат переговорів щодо миру в Україні: деталі "Телеграфу"

У Польщі оцінили роботу української переговорної делегації

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив, наскільки переговори у Женеві, Маямі та Москві наблизили Україну до миру. У коментарі "Телеграфу" він зазначив, що є головна річ, якої вже досягли українські переговорники.

Зокрема: уникнути дедлайну щодо укладання тієї чи іншої мирної угоди з Росією.

Що варто знати

За словами Сікорського, Україні вже вдалось досягти певного успіху під час зустрічей

Глава МЗС схвально висловився щодо переговорників

Європа зацікавлена у тому, щоб бути проінформованою про перебіг переговорного процесу

"Вашим переговорникам вдалося уникнути дедлайну. І вони отримують потужну підтримку від Європи у протиставленні Сполученим Штатам. Тож це — питання майстерності й твердості переговорників", — сказав міністр.

Він додав, що європейські партнери "наполягатимуть", аби їх інформували про перебіг переговорного процесу.

"Також ми ухвалюватимемо власні оцінки щодо справедливості досягнутих домовленостей", — додав Сікорський.

Нагадаємо, раніше в НАТО описали сценарій, що РФ робитиме в разі укладання мирної угоди щодо війни в Україні. В Альянсі переконані, що тривалий мир можливий лише, якщо Росія розумітиме, що не може вести війну далі.