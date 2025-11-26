В оточенні Трампа є дві групи, "плівки Віткоффа" можуть вдарити по одній з них, — експерт

Два табори в оточенні Трампа: експерт розповів, хто з американських переговорників виступає за жорсткий підхід до Росії

Оприлюднення аудіозаписів розмов Стіва Віткоффа та Юрія Ушакова, а також окремого діалогу Ушакова з Кирилом Дмитрієвим спричинило новий виток дискусій навколо переговорного процесу між США, Україною та Росією. Поява цих записів збіглася в часі з переговорами в Абу-Дабі, коли сторони намагалися узгодити оновлену версію мирного плану.

"Телеграф" поспілкувався з політологом Олексієм Якубіним про те, як витік впливає на переговори, чому всередині команди Трампа сформувалися два табори та чи може скандал змінити розклад сил серед американських переговорників.

Політолог наголошує, що поява записів саме зараз виглядає невипадковою, адже публікація відбулася на тлі очікувань щодо можливої зустрічі Зеленського та Трампа після Женеви.

Але ми почули заяви Трампа, що він не готовий зустрічатися, поки узгодження з Росією не буде завершене. І тут з’являються ці записи, які одразу б’ють по Віткоффу Олексій Якубін

Олексій Якубін / Facebook-сторінка

Експерт пояснює, що зміст записів не став одкровенням для тих, хто слідкує за процесом, адже вже давно було відомо, що Віткофф контактує з російськими посадовцями. Водночас реакція Трампа, за словами Якубіна, була стриманою, що свідчить про специфічний стиль президента США у сприйнятті подібних скандалів.

У його оцінці всередині команди Трампа нині існують дві групи з різними поглядами на підхід до Росії та формат угоди.

"В оточенні Трампа є два табори. Один — Віткофф, Кушнері частково Джей Ді Венс. Інший — Рубіо і низка сенаторів-республіканців, які виступають за жорсткий підхід до Росії. Хоча зараз саме Рубіо курує переговорний процес і був у Женеві", — пояснив Якубін.

Політолог припускає, що витік міг мати зворотний ефект і не посилити Рубіо, як, ймовірно, очікували автори публікації, а навпаки.

"Трамп може сприйняти це як спробу зовнішніх сил підштовхнути Рубіо і посилити його позицію. А Трамп такі речі сприймає дуже чутливо. Це може навіть підсилити позиції Віткоффа", — вважає Якубін.

Він також звертає увагу на те, що в американському Конгресі вже лунають заклики відмовитися від практики "спецуповноважених", які ведуть неофіційні переговори.

"Але, судячи з реакції Трампа, я не сказав би, що для нього це критична історія", — зазначив він.

Якубін також підкреслює, що нинішня версія мирного плану зазнала значних змін у порівнянні з початковим документом на 28 пунктів, який викликав різку реакцію в Україні та Європі.

"Сам по собі план дуже сильно змінився після багатьох раундів переговорів. Частина пунктів подавала Росія, частина — Сполучені Штати. І частина виходила з позицій, які озвучував Київ", — підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія не планує жодних поступок Україні у межах так званого "мирного плану".