Один из главных советников Путина. Что известно о Юрии Ушакове, который консультировался с Уиткоффом

В течение 10 лет дипломат был послом России в США

Слитые разговоры спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с советником президента РФ всколыхнули информационное пространство не только в Украине. Беседы, в которых американский чиновник дает рекомендации российской стороне относительно корректности бесед с президентом США, — незаурядная новинка в мире дипломатии.

"Телеграф" расскажет, кто такой Юрий Ушаков и какие полномочия наделяют его возможностью обсуждать столь важные вопросы международной политики.

Биография дипломата

Юрий Ушаков — 77-летний помощник Владимира Путина по международным вопросам и один из самых влиятельных дипломатов РФ. Он много лет формирует внешнюю политику Кремля. Именно поэтому его включили в российскую делегацию на переговорах с США по поводу войны в Украине.

Юрий Ушаков, советник Владимира Путина

Во время встречи в Саудовской Аравии Ушаков был одним из ключевых переговорщиков РФ и заявил, что Москва и Вашингтон договорились "учитывать интересы друг друга".

Его основные этапы карьеры:

работа в посольстве СССР в Дании;

директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ (ответственность за ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО);

постпред России в ОБСЕ в Вене;

1998-2008 — посол в США;

с 2012 года — помощник президента РФ по международным вопросам.

Юрий Ушаков с президентом России Владимиром Путиным

Ушаков долгое время остается одним из ближайших к Путину дипломатов и считается одним из авторов "антизападной" внешней доктрины Кремля.

Что россиянин говорил о возможном перемирии

Его позиция относительно возможного прекращения огня в Украине показательна. После того как в Джидде украинская и американская делегации согласовали идею 30-дневного перемирия – при условии зеркального шага со стороны России, – Ушаков публично раскритиковал эту инициативу. Он назвал краткосрочное перемирие "имитацией мира" и заявил, что это лишь даст "временную передышку украинским военным".

При этом советник Путина повторил стандартную формулу Кремля о якобы "долгосрочном урегулировании", которое должно учитывать "законные интересы" России. Фактически он дал понять: Москву не интересуют промежуточные шаги, ее цель – политические и территориальные уступки Украины, зафиксированные в соглашении.

"Москва должна просить максимум": содержание слитных разговоров

Впрочем, роль Ушакова в "мирном плане" для Украины проявилась не только на официальных переговорах. Публикация Bloomberg с утечками двух телефонных разговоров показала, что он был одним из ключевых звеньев в неформальной координации между Кремлем, специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Первый разговор состоялся 14 октября – за три дня до встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. На тот момент Трамп рассматривал возможность передать Украине ракеты Tomahawk, усилить санкции против России и публично демонстрировал недовольство Путиным.

Визит Стива Виткоффа в Россию

Именно тогда Уиткофф, согласно расшифровке, давал Ушакову советы, как Путину следует выйти на Трампа с предложением разработать "мирный план" по Украине по аналогии с соглашением по сектору Газа.

с предложением разработать "мирный план" по Украине по аналогии с соглашением по сектору Газа. Он советовал Путину позвонить Трампу еще до встречи с Зеленским, поздравить с "миротворческим успехом" в Газе, продемонстрировать поддержку и уважение.

Ушаков согласился и пообещал донести эти рекомендации до российского президента. Уже через два дня Путин действительно поговорил с Трампом, а американский лидер назвал разговор "очень продуктивным" и отдельно отметил поздравление по соглашению по Газе.

Вторая утечка, разговор от 29 октября, показывает Ушакова в другой роли – как внутреннего координатора российских требований к будущему мирному соглашению по Украине.

В диалоге с Дмитриевым он настаивает, что Москва должна "просить максимум" , а Дмитриев выражает уверенность, что США, даже если не примут полностью российскую версию, "сделают нечто очень близкое к ней" .

, а Дмитриев выражает уверенность, что США, даже если не примут полностью российскую версию, . Они также обсуждают передачу американской стороне документа, который Вашингтон сможет "сделать своим". Именно такая логика впоследствии проявилась в скандальном плане из 28 пунктов, который администрация Трампа официально подала как американскую инициативу, хотя его содержание в значительной степени отражало давние требования Кремля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что лично встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным только после того, как работа над мирным соглашением выйдет на финальную стадию. Ранее появлялись сообщения о том, что визит Зеленского в США может состояться уже до конца ноября.