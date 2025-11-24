Лукашенко став посміховиськом, похваливши "дітище" Путіна
Лукашенко зустрівся з російською делегацією у Мінську
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з губернатором Ярославської області (РФ) Михайлом Євраєвим та похвалив Континентальну хокейну лігу (КХЛ). До речі, президент Росії Володимир Путін публічно заявляв, що саме він вигадав КХЛ.
Що потрібно знати:
- Лукашенко прийняв делегацію з Ярославля у Мінську
- Лукашенко похвалив КХЛ, порівнявши лігу із північноамериканською НХЛ
- Путін раніше заявляв, що саме він придумав КХЛ
Відповідний коментар Лукашенка наводить belta.by. За його словами, КХЛ практично нічим не поступається НХЛ. До речі, "Динамо" Мінськ іде серед лідерів у Західній конференції КХЛ.
Заздримо вам. Ви виграли минулого року чемпіонат КХЛ. Вважаю, що це дуже сильний чемпіонат, якщо у світовому масштабі брати. Нічим НХЛ він практично не поступається, а цього року ще сильніше став.
У мережі лише посміялися зі слів Лукашенка. Один із користувачів зазначив, що диктатор та Путін просто "живуть в іншому світі", який сильно відрізняється від реальності.
Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі не брали участь на Чемпіонаті світу з хокею-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026. Міжнародні санкції у хокеї проти країн-агресорів розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.