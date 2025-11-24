Рус

Лукашенко став посміховиськом, похваливши "дітище" Путіна

Михайло Корнілов
Олександр Лукашенко та Володимир Путін Новина оновлена 24 листопада 2025, 21:54
Олександр Лукашенко та Володимир Путін. Фото Getty Images, president.gov.by

Лукашенко зустрівся з російською делегацією у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з губернатором Ярославської області (РФ) Михайлом Євраєвим та похвалив Континентальну хокейну лігу (КХЛ). До речі, президент Росії Володимир Путін публічно заявляв, що саме він вигадав КХЛ.

Що потрібно знати:

  • Лукашенко прийняв делегацію з Ярославля у Мінську
  • Лукашенко похвалив КХЛ, порівнявши лігу із північноамериканською НХЛ
  • Путін раніше заявляв, що саме він придумав КХЛ

Відповідний коментар Лукашенка наводить belta.by. За його словами, КХЛ практично нічим не поступається НХЛ. До речі, "Динамо" Мінськ іде серед лідерів у Західній конференції КХЛ.

Заздримо вам. Ви виграли минулого року чемпіонат КХЛ. Вважаю, що це дуже сильний чемпіонат, якщо у світовому масштабі брати. Нічим НХЛ він практично не поступається, а цього року ще сильніше став.

Олександр Лукашенко

У мережі лише посміялися зі слів Лукашенка. Один із користувачів зазначив, що диктатор та Путін просто "живуть в іншому світі", який сильно відрізняється від реальності.

Путін заявив, що саме він вигадав КХЛ

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі не брали участь на Чемпіонаті світу з хокею-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026. Міжнародні санкції у хокеї проти країн-агресорів розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

