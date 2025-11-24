Лукашенко став посміховиськом, похваливши "дітище" Путіна

Лукашенко зустрівся з російською делегацією у Мінську

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з губернатором Ярославської області (РФ) Михайлом Євраєвим та похвалив Континентальну хокейну лігу (КХЛ). До речі, президент Росії Володимир Путін публічно заявляв, що саме він вигадав КХЛ.

Що потрібно знати:

Лукашенко прийняв делегацію з Ярославля у Мінську

Лукашенко похвалив КХЛ, порівнявши лігу із північноамериканською НХЛ

Путін раніше заявляв, що саме він придумав КХЛ

Відповідний коментар Лукашенка наводить belta.by. За його словами, КХЛ практично нічим не поступається НХЛ. До речі, "Динамо" Мінськ іде серед лідерів у Західній конференції КХЛ.

Заздримо вам. Ви виграли минулого року чемпіонат КХЛ. Вважаю, що це дуже сильний чемпіонат, якщо у світовому масштабі брати. Нічим НХЛ він практично не поступається, а цього року ще сильніше став. Олександр Лукашенко

У мережі лише посміялися зі слів Лукашенка. Один із користувачів зазначив, що диктатор та Путін просто "живуть в іншому світі", який сильно відрізняється від реальності.

Путін заявив, що саме він вигадав КХЛ

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі не брали участь на Чемпіонаті світу з хокею-2025, адже були усунені від усіх міжнародних змагань до закінчення сезону 2024/25. Крім того, країни-агресори виключені зі складу учасників ЧС-2026. Додамо, що російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026. Міжнародні санкції у хокеї проти країн-агресорів розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.