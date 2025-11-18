Росія переживає складні часи. Глава дипломатії ЄС Каллас пообіцяла, що РФ стане ще гірше

Євросоюз шукає можливості посилити Україну як у військовому плані, так і у фінансовому

У світі є сили, які бачать найпростіший спосіб завершити війну в тому, щоб Україна здалася Росії. Однак це лише підтримає імперіалізм Кремля й у наступні роки спалахне нова війна. Тому Євросоюз робить усе можливе, аби зміцнити Україну та послабити РФ.

Що треба знати:

На Форумі з розширення ЄС обговорили продовження допомоги Україні у боротьбі з Росією

Євросоюз готує новий пакет санкцій проти РФ, він матиме конкретну мету

Союзники України бачать, що Росія бреше щодо "недієвості" санкцій

Про це під час Форуму з розширення ЄС у Брюсселі сказала очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, передає кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

Про підтримку України

Якщо поглянути загалом, у світі є сили, які намагаються сказати, що, мовляв, найпростіший спосіб завершити цю війну — це щоб Україна здалася і віддала Росії все, чого вона хоче. Але це лише підживлює їхній імперіалізм, що означає: так, ми можемо отримати паузу, але в наступні роки все одно матимемо нові війни. Тому наш підхід був дуже чітким. Ми допомагаємо Україні оборонятися — військово, фінансово, а також гуманітарною допомогою, Кая Каллас

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики додала, що 20 листопада відбудеться Рада із закордонних справ. На попередньому засіданні обговорювалася необхідність активнішої взаємодії між країнами Євросоюзу для долучення до підтримки України й тих країн, які зазвичай не підтримують Київ. Зокрема йдеться про підтримку у сфері енергетичної інфраструктури.

Адже ми бачимо, що Росія справді намагається знищити енергетичну інфраструктуру, щоб завдати якомога більше болю цивільним. 93% російських ударів були спрямовані по цивільних цілях. Цілком очевидно, що це не військове протистояння, а спроба придушити Україну. І ще одна річ, яку ми робимо й продовжуємо робити, — це тиск на Росію. Саме тому в нас є санкції, Кая Каллас

Про новий пакет санкцій

Вона зазначила, що зараз ЄС працює над наступним пакетом санкцій. Особливу увагу буде приділено так званому "тіньовому флоту" (танкери, що Росія використовує для обходу санкцій, зокрема, для вивезення нафти та нафтопродуктів). Очільниця дипломатії Євросоюзу наголосила, що санкції та інші заходи проти "тіньового флоту" — справді дають ефект.

Про поганий стан російської економіки

Кая Каллас додала, що інколи в ЄС переоцінюють силу Росії та недооцінюють власну силу. Тим часом російська економіка слабшає під дією міжнародних санкцій.

Ми бачимо, що російська економіка перебуває у поганому стані, і це має наслідки. Санкції проти фінансових установ призводять до того, що вони переживають дуже складні часи з бюджетом. А війни закінчуються і тоді, коли в однієї зі сторін просто закінчуються гроші, Кая Каллас

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський заявив, що 19 листопада відвідає Туреччину для активізації перемовин. Вже відомо, що там він зустрінеться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.