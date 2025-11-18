Россия переживает сложные времена. Глава дипломатии ЕС Каллас пообещала, что РФ станет еще хуже

Евросоюз ищет возможности усилить Украину как в военном плане, так и в финансовом

В мире есть силы, которые видят самый простой способ завершить войну в том, чтобы Украина сдалась России. Однако это лишь поддержит империализм Кремля и в последующие годы разразится новая война. Поэтому Евросоюз делает все возможное, чтобы укрепить Украину и ослабить РФ.

Что нужно знать:

На Форуме по расширению ЕС обсудили продолжение помощи Украине в борьбе с Россией

Евросоюз готовит новый пакет санкций против РФ, у него будет конкретная цель

Союзники Украины видят, что Россия лжет насчет "бесполезности" санкций

Об этом во время Форума по расширению ЕС в Брюсселе сказала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, передает корреспондентка "Телеграфа" в Брюсселе.

О поддержке Украины

Если посмотреть в целом, в мире есть силы, которые пытаются сказать, что, мол, самый простой способ завершить эту войну — чтобы Украина сдалась и отдала России все, чего она хочет. Но это лишь подпитывает их империализм, что означает: да, мы можем получить паузу, но в последующие годы все равно получим новые войны. Потому наш подход был очень четким. Мы помогаем Украине обороняться — военно, финансово, а также гуманитарной помощью, Кая Каллас

Верховная представительница ЕС по внешней политике и безопасности добавила, что 20 ноября состоится Совет по иностранным делам. На предварительном заседании обсуждалась необходимость более активного взаимодействия между странами Евросоюза для присоединения к поддержке Украины и стран, обычно не поддерживающих Киев. В частности, речь идет о поддержке в сфере энергетической инфраструктуры.

Ведь мы видим, что Россия действительно пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру, чтобы причинить как можно больше боли гражданским. 93% российских ударов были направлены по гражданским целям. Совершенно очевидно, что это не военное противостояние, а попытка подавить Украину. И еще одна вещь, которую мы делаем и продолжаем делать, это давление на Россию. Именно поэтому у нас есть санкции, Кая Каллас

О новом пакете санкций

Она отметила, что сейчас ЕС работает над следующим пакетом санкций. Особое внимание будет уделено так называемому "теневому флоту" (танкеры, которые Россия использует для обхода санкций, в частности, для вывоза нефти и нефтепродуктов). Глава дипломатии Евросоюза подчеркнула, что санкции и другие меры против "теневого флота" действительно дают эффект.

О плохом состоянии российской экономики

Кая Каллас добавила, что иногда в ЕС переоценивают силу России и недооценивают свою силу. Между тем, российская экономика ослабевает под действием международных санкций.

Мы видим, что российская экономика находится в плохом состоянии, и это чревато последствиями. Санкции против финансовых учреждений приводят к тому, что они переживают очень сложные времена с бюджетом. А войны заканчиваются и тогда, когда у одной из сторон просто кончаются деньги, Кая Каллас

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 19 ноября посетит Турцию для активизации переговоров. Уже известно, что там он встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.