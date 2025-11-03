Зеленський може зустрітися з главою Кремля у несподіваному місці: чи загрожує Путіну арешт

Після видачі ордера МКС глава Кремля рідко виїжджає за межі Росії

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський могли б зустрітися на листопадовому саміті G20 у Йоганнесбурзі. Захід проходитиме у Південноафриканській республіці 21-22 листопада.

Про це повідомляє фінське видання MTV-Uutiset. Стубб сказав про це у вступній промові на відкритті курсу національної оборони у понеділок, 3 листопада.

"Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів події підуть за очікуваним сценарієм, то, можливо, місцем зустрічі президентів Путіна та Зеленського стане саміт G20 у Йоганнесбурзі", — сказав Стубб.

Нагадаємо, раніше український лідер виключив можливість зустрічі з Путіним у Росії, доки триває агресія Москви, але неодноразово заявляв про готовність зустрітися з ним на нейтральній території.

Чи можуть заарештувати Путіна в ПАР

Міжнародний кримінальний суд звинувачує Володимира Путіна в незаконній депортації українських дітей з окупованих територій — саме це кваліфіковано як військовий злочин і призвело до того, що 17 березня 2023 року МКС опублікував ордер на його арешт одночасно з ордером на арешт уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львовою.

ПАР є учасницею Римського статуту МКС та ратифікувала його 27 листопада 2000 року. У 2023 році Південна Африка попросила президента Росії не приїжджати на саміт БРІКС, а натомість взяти участь у ньому через Zoom.

"У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", — сказав представник уряду ПАР.

Водночас офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що глава РФ особисто не візьме участь у саміті G20 у Південній Африці 22-23 листопада.

"Путін не візьме участь особисто… але Росія, як ми сказали, буде представлена на належному рівні. Ми вчасно повідомимо, хто поїде туди", – заявив він.

Раніше ми писали, що Путін заявив про намір відвідати Покровськ, за який ідуть важкі бої. Однак, цей крок може стати його головною помилкою, оскільки саме там главу Кремля теоретично можуть ліквідувати.