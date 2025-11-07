Рекордні втрати РФ, українські "Мавіки" та важка зима. Що Зеленський розповів на брифінгу

За останні три дні російські війська двісті двадцять разів штурмували Покровськ і намагалися наступати на Краматорському напрямі

У п'ятницю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виступив на брифінгу. Він зазначив, що минулого місяця росіяни зазнали найбільших втрат з початку війни.

Також Зеленський пояснив, що для Кремля важливо захопити Покровськ через США. "Телеграф" зібрав основні заяви голови держави.

Що треба знати:

У жовтні Росія зазнала найбільших втрат із початку війни

РФ важливо захопити Покровськ через страх сильних рішень з боку США

Україна налагоджує власне виробництво аналогів дронів Mavic

Втрати росіян

"В жовтні Росія зазнала найбільших втрат – понад 25 тисяч окупантів. Тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтвердженням. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", – заявив президент.

За його словами, збільшення ворожих втрат є прямим наслідком нарощування "кількості БПЛА-компоненту на фронті".

Безпілотники

"Росіяни накопичують "шахеди" для атак. Зима буде складною", – попередив глава держави.

Він також заявив, що Україна запускає програму для захисту прифронтових міст, як Херсон, від російських безпілотників.

"Україна налагоджує власне виробництво аналогів дронів Mavic", — сказав президент.

Покровськ

За останній три дні російські війська двісті двадцять разів штурмували Покровськ. За останніми даними оборонців міста, в Покровськ просочились 314 російських військових, заявив Зеленський.

"РФ важливо захопити Покровськ через страх "прийнятих сильних рішень з боку США" у випадку відсутності успіху на полі бою", — сказав український лідер.

Ситуація на Донбасі

За словами президента, Росія прагне показати успіх на фронті, щоб спробувати повернути наратив про нібито можливість захопити весь схід.

Зеленський додав, що російські війська намагались наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. Станом на зараз окупанти не мали успіху. На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні Сили України".

Лукашенко

"Лукашенко став значно більш балакучим. Але його "доброта" до українського народу, коли о 4 ранку летять ракети, нам не потрібна", – сказав український лідер.

Раніше політолог та військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів, що у Покровську російська піхота діє методами диверсійно-розвідувальних груп, не штурмуючи міську забудову у класичному розумінні. Ворог не проводить послідовних захоплень будівлі за буділею, квартал за кварталом.