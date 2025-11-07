Рекордные потери РФ, украинские "Мавики" и тяжелая зима. Что Зеленский рассказал на брифинге

За последние три дня российские войска двести двадцать раз штурмовали Покровск и пытались наступать на Краматорском направлении

В пятницу, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил на брифинге. Он отметил, что в прошлом месяце россияне понесли наибольшие потери с начала войны.

Также Зеленский объяснил, что для Кремля важно захватить Покровск из-за США. "Телеграф" собрал основные заявления главы государства.

Что нужно знать:

В октябре Россия понесла наибольшие потери с начала войны

РФ важно захватить Покровск из-за страха сильных решений со стороны США

Украина налаживает собственное производство аналогов дронов Mavic

Потери россиян

"В октябре Россия понесла самые большие потери – более 25 тысяч оккупантов. Здесь четкая цифра, потому что все это с видеоподтверждением. Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", – заявил президент.

По его словам, увеличение вражеских потерь является прямым следствием наращивания "количества БПЛА-компонента на фронте".

Беспилотники

"Россияне накапливают "шахеды" для атак. Зима будет сложной", – предупредил глава государства.

Он также заявил, что Украина запускает программу по защите прифронтовых городов, таких как Херсон, от российских беспилотников.

"Украина налаживает собственное производство аналогов дронов Mavic", — сказал президент.

Покровск

За последние три дня российские войска двести двадцать раз штурмовали Покровск. По последним данным защитников города, в город проникли 314 российских военных, заявил Зеленский.

"РФ важно захватить Покровск из-за страха "принятых сильных решений со стороны США" в случае отсутствия успеха на поле боя", — сказал украинский лидер.

Ситуация на Донбассе

По словам президента, Россия стремится показать успех на фронте, чтобы попытаться вернуть нарратив о якобы возможности захватить весь восток.

Зеленский добавил, что российские войска пытались наступать на Краматорском направлении и в сторону Константиновки. По состоянию на данный момент оккупанты не имели успеха. На Добропольском выступе "операция идет, там положительно действуют наши Вооруженные Силы Украины".

Лукашенко

"Лукашенко стал гораздо более болтливым. Но его "доброта" к украинскому народу, когда в 4 утра летят ракеты, нам не нужна", – сказал украинский лидер.

Ранее политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что в Покровске российская пехота действует методами диверсионно-разведывательных групп, не штурмуя городскую застройку в классическом понимании. Враг не проводит последовательных захватов здания за зданием, квартал за кварталом.