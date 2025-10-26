Зеленський пояснив, куди поділися українські "Фламінго", і коли вони покажуть себе

Президент визнав, що були фінансові проблеми, але Україна придумала, як їх вирішити

Україна таки повністю виконає держзамовлення на нові ракети "Фламінго", здатні летіти на 3000 метрів. Про це президент Володимир Зеленський розповів ведучій ТСН Аллі Мазур.

Що потрібно знати:

Гучна презентація "Фламінго" була ще влітку

Довгий час про застосування цих ракет не повідомлялося

Дехто в Україні думав, що "Фламінго" придумали просто для піднесення духу

Зеленський прояснив, що насправді була проблема із виробництвом

За словами українського президента, була затримка фінансування від вирішальних партнерів, але Україна знайшла власні ресурси для проплати та матиме певну кількість ракет до кінця року. Точна їхня кількість зі зрозумілих причин залишається в секреті.

Була технологічна проблема на виробництві. Держзамовлення на вітчизняні ракети "Фламінго" буде повністю виконане до кінця року Володимир Зеленський

Він також додав, що партнери задоволені тим, як спрацювали "Фламінго" , які вже були запущені раніше.

Що відомо про українські ракети "Фламінго"

"Фламінго" отримали свою назву через помилку — перша версія була рожевою. Ракета може пролетіти 3000 км, нести 1150 вибухівки та приземлитися за 14 метрів від цілі.

Заявляється, ракети захищені від російських засобів РЕБ. Передбачається, що швидкість може становити до 950 км/год.

Характеристики ракети "Фламінго"

Як повідомляв "Телеграф", одна ракета "Фламінго" коштує в кілька разів менше від американської крилатої ракети Tomahawk. За одну "Фламінго" доведеться викласти менш як мільйон євро.