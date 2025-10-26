Зеленский объяснил, куда подевались украинские "Фламинго", и когда они покажут себя

Президент признал, что были финансовые проблемы — но Украина придумала, как их решить

Украина таки полностью выполнит госзаказ на новейшие ракеты "Фламинго", способные лететь на 3000 метров. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал ведущей ТСН Алле Мазур.

Что нужно знать:

Громкая презентация "Фламинго" была еще летом

Долгое время о применении этих ракет не сообщалось

Некоторые в Украине думали, что "Фламинго" придумали просто для поднятия духа

Зеленский прояснил, что на самом деле была проблема с производством

По словам украинского президента, была задержка финансирования от решающих партнеров, но Украина нашла собственные ресурсы для проплаты и будет иметь определенное количество ракет до конца года. Точное их количество по понятным причинам остается в секрете.

Была технологическая проблема на производстве. Госзаказ на отечественные ракеты "Фламинго" будет полностью выполнен до конца года Владимир Зеленский

Он также добавил, что партнеры удовлетворены тем, как сработали те "Фламинго" , которые уже были запущены ранее.

Что известно про украинские ракеты "Фламинго"

"Фламинго" получили свое название из-за ошибки — первая версия была розовой. Ракета может пролететь 3000 км, нести 1150 взрывчатки и приземлиться в 14 метрах от цели.

Заявляется, что ракеты защищены от российских средств РЭБ. Предполагается, что скорость может составлять до 950 км/ч.

Характеристики ракети "Фламінго"

Как сообщал "Телеграф", одна ракета "Фламинго" стоит в несколько раз меньше американской крылатой ракеты Tomahawk. За одну "Фламинго" придется выложить менее миллиона евро.