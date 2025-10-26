Затягнеться на десятиліття? Зеленський сказав, скільки ще готова воювати Україна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Туск озвучив побоювання Зеленського
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна готова продовжувати війну з Росією протягом двох-трьох років, але побоюється, що війна може затягтися на десятиліття.
Що потрібно знати:
- Україна готова воювати ще два-три роки
- Зеленський побоюється затягування війни на десятиліття
- Україна має право атакувати пов’язані з РФ цілі в Європі
Про це глава Уряду Республіки Польща розповів в інтерв’ю The Sunday Times. За його словами, Зеленський побоюється великих збитків економіці країни у разі затягування війни.
"У мене немає сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання — скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", — сказав Туск.
Він додав, що український лідер стурбований тим, які збитки війна завдасть населенню та економіці країни, якщо вона затягнеться довше за кілька років.
Прем’єр-міністр Польщі також заявив, що Україна має право атакувати пов’язані з Росією цілі у будь-якій точці Європи. Він пояснив це рішенням суду у Варшаві, ухваленого на початку жовтня.
Орган правосуддя відхилив запит Німеччини про екстрадицію українського водолаза, звинуваченого у причетності до вибуху російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у 2022 році.
Нагадаємо, питання закінчення війни в Україні стоїть досить гостро, але поки що суспільство не готове до цього, вважає директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова. Однак є передумови, що мирна угода може бути підписана у 2026 році.