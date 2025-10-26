Затянется на десятилетия? Зеленский сказал, сколько еще готова воевать Украина

Туск озвучил опасения Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина готова продолжать войну с Россией в течение двух-трех лет, но опасается, что война может затянуться на десятилетие.

Что нужно знать:

Украина готова воевать еще два-три года

Зеленский опасается затягивания войны на десятилетие

Украина имеет право атаковать связанные с РФ цели в Европе

Об этом глава правительства Республики Польша рассказал в интервью The Sunday Times. По его словам, Зеленский опасается большого ущерба экономике страны в случае затягивания войны.

"У меня нет сомнений, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос — сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова сражаться ещё два-три года", – сказал Туск.

Он добавил, что украинский лидер обеспокоен тем, какой ущерб война нанесет населению и экономике страны, если она затянется дольше нескольких лет.

Премьер-министр Польши также заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией цели в любой точке Европы. Он пояснил это решением суда в Варшаве, принятого в начале октября.

Орган правосудия отклонил запрос Германии об экстрадиции украинского водолаза, обвиняемого в причастности к взрыву российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году.

Напомним, вопрос окончания войны в Украине стоит достаточно остро, но пока общество не готово к этому, считает директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова. Однако есть предпосылки, что мирное соглашение может быть подписано в 2026 году.