У частині Києва другий блекаут за добу: що відбувається

Над проблемою вже працюють спеціалісти

У неділю, 22 березня, у частині Києва та Київської області деякі мешканці тимчасово залишились без електрики. Причиною цього стала аварія на обладнанні.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДПЕК. Наголошується, що аварія сталася на об’єкті, який раніше вже був суттєво пошкоджений через російські обстріли.

Таким чином, світло частково зникло у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

"Також без електрики частина будинків Броварського району Київщини. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше впоратися з наслідками аварії. Дякуємо за терпіння та підтримку", — йдеться у повідомленні.

Другий блекаут за добу

Пізно ввечері 21 березня у ДТЕК повідомили, що частина Дарницького та Дніпровського районів залишилася без світла через аварію на устаткуванні.

"Енергетики активно працюють над відновленням. У пріоритеті – підключення критичної інфраструктури за резервними схемами. Плануємо завершити ремонтні роботи до 02:20", — йшлося у повідомленні.

При цьому наступне вимкнення сталося через 12 годин.

