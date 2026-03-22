Посеред Києва величезна пожежа (репортаж Яна Доброносова)

Інформація про постраждалих не надходила

У неділю, 22 березня, в Києві зафіксували масштабну пожежу на Троєщині. За попередньою інформацією, загоряння сталося біля ТЦ "Милославський" на території складу.

Густий чорний дим видно з різних районів лівого берега столиці. Фото масштабної пожежі зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

На кадрах видно, що частину Києва на лівому березі накрив густий дим через сильну пожежу. На місце ймовірно вже прямують екстрені служби.

"Велика пожежа біля ТЦ "Милославський" в Києві", — повідомив Ян Доброносов.

В мережі діляться кадрами пожежі. Судячи з масштабів, загоряння виникло на значній площі.

"Масштабна пожежа біля ТЦ Милославський. Горить складське приміщення", — йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією ЗМІ, речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан повідомила, що пожежа трапилась не на столичній Троєщині, а в області. За попередніми даними, горить складське приміщення площею 500 квадратних метрів. Інформації про постраждалих наразі немає. Рятувальники почали ліквідацію пожежі. Причини загоряння наразі встановлюються.

