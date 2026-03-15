У Києві різко похолоднішає: коли денна температура опуститься до +2

Невдовзі температура знову поповзе вгору

Найближчими днями в Києві очікується відчутне похолодання, однак наприкінці березня знову почне поступово теплішати.

За попереднім прогнозом синоптиків з "Погода.Мета", температура може впасти до +2 вдень та 0 градусів вночі. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

У понеділок та вівторок, 16 та 17 березня, вдень у столиці прогнозують близько +9 °C, а вночі температура опускатиметься майже до 0 °C. Однак у середу, 18 березня, буде похолодання — денна температура знизиться приблизно до +5 °C і на небо набіжать хмари. Найхолоднішим може стати четвер, 19 березня, — вдень очікується лише близько +2 °C, а вночі температура коливатиметься біля позначки +1 °C.

Втім, вже наприкінці тижня синоптична ситуація почне змінюватися. У п’ятницю, 20 березня, температура підніметься приблизно до +5 °C, а у вихідні — до +7 °C. Потепління прогнозують вже з 24-27 березня, коли денна температура може зрости спочатку до +11…+12 °C, а згодом і до +15…+17 °C.

Коли похолодає у Києві.

