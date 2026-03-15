В Киеве резко похолодает: когда дневная температура опустится до +2

Вскоре температура снова поползет вверх

В ближайшие дни в Киеве ожидается ощутимое похолодание, однако в конце марта снова начнет постепенно теплеть.

По предварительному прогнозу синоптиков из "Погода.Мета", температура может упасть до +2 днем и 0 градусов ночью. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В понедельник и вторник, 16 и 17 марта, днем в столице прогнозируют около +9 °C, а ночью температура будет опускаться почти до 0 °C. Однако в среду, 18 марта, будет похолодание – дневная температура снизится примерно до +5 °C и на небо набегут облака. Самым холодным может стать четверг, 19 марта, — днем ожидается около +2 °C, а ночью температура будет колебаться у отметки +1 °C.

Впрочем, уже в конце недели синоптическая ситуация начнет меняться. В пятницу, 20 марта, температура поднимется примерно до +5 °C, а у выходные — до +7 °C. Потепление прогнозируют уже с 24-27 марта, когда дневная температура может вырасти сначала до +11…+12 °C, а впоследствии и до +15…+17 °C.

Когда похолодает в Киеве. Фото: Погода.Мета

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину может снова засыпать снегом. Известный синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз на середину марта.