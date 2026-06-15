УПЦ відреагувала на удар по Лаврі: що сказали про Росію

В Українській Православній Церкві прокоментували удар Росії по Києво-Печерській Лаврі. Речник УПЦ, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Олег Вечеря) сказав "Телеграфу", що його церква рішуче засуджує військову агресію Росії проти України, наслідком якої стали загибель тисяч людей та руйнування святинь.

Про це митрополит Климент сказав у коментарі "Телеграфу". Зазначимо, він є речником Української православної церкви (також відомої як Українська православна церква "Московського патріархату", УПЦ МП — у самій організації зв'язок з Москвою спростовують).

"Бог не благословляє війни. Він Сам приніс Себе в жертву за людство, щоб дарувати йому вічне життя.

Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня.

Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі.

Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях", — сказав митрополит

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