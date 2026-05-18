Лето в Харькове отменяется? Когда город может резко накрыть вторая волна майского похолодания

В третьей декаде начнется перестройка атмосферных процессов

Майская погода в Харькове продолжает оставаться нестабильной. Ближе к концу месяца город может накрыть очередная волна холодов с дождями.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, его системы прогнозирования фиксируют обвал полярного воздуха в третьей декаде месяца. Начало похолодания может начаться 24 мая, а его пик прийдется на 26-28 мая, когда температура воздуха упадет примерно до +20 градусов (с ~+30). Ночные температуры могут опускаться до +12 градусов. Возможны осадки в виде дождей.

Погода в Харькове

О второй волне майского похолодание предупреждают и специалисты сайта Meteofor. Согласно их прогнозу, она начнется 24 мая и в последующие дни температура воздуха может опуститься до +20 градусов. Возможны дожди с грозами.

Погода в Харькове

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Киеве может ухудшиться погода.