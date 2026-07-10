Нардепы Тищенко и Беленюк могут провести бой: кто сильнее (фото)

Народные избранники могут устроить настоящий поединок

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Народные депутаты Украины Николай Тищенко и Жан Беленюк ("Слуга народа") могут провести "дуэль" по правилам смешанных единоборства. Инициатором схватки стал Беленюк после инцидента коллеги с помидорами.

Что нужно знать

Тищенко угодил в скандал на улице

Беленюк предложил коллеге настоящий бой

Николай накануне внес 10-миллионный залог

"Телеграф" решил разобраться, кто бы победил в потенциальном поединке. Беленюк смотрится явным фаворитом из-за своего спортивного прошлого (трехкратный олимпийский медалист в греко-римской борьбе), однако бойцовские навыки Тищенко поразили всю страну, включая Жана.

Я увидел, что он хорошо двигается. Что он весь такой боевой парень с ярким и разнообразным прошлым. Думаю, что если у него будет желание, то это было бы интересно для многих украинцев. Тем более, что у украинцев традиционно сложилась такая "любовь" к представителям правительства. Особенно от правящей партии. А здесь в любом случае один точно получит на орехи (улыбается). Думаю, это точно заинтересует наших людей. Смотрите. Мы ждем ответа от самого Николая. Сейчас у него не самый простой период в жизни. Мы готовы. Мы это озвучили. Мои представители контактируют с его представителями с намерением перейти к какой-то конкретике. Жан Беленюк

В пятницу, 10 июля, Жан намекнул, что бою быть. Нардеп опубликовал соответствующую сторис в Instagram.

Жан Беленюк и Николай Тищенко/Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Застава внесена, а потому бою быть. Жан Беленюк

Единственным преимуществом Тищенко над Беленюком являются габариты.

Беленюк - Тищенко/Инфографика ИИ

Что известно о заседании суда и подозрении Тищенко

В пятницу, 3 июля, суд назначил Тищенко меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн грн. В четверг, 9 июля, стало известно, что нардеп внес залог.

Напомним, Тищенко подозревается в "решении вопросов" с колл-центрами. В частности, по данным НАБУ и САП, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, которого считал причастным к их деятельности, более 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За это Тищенко обещал повлиять на один из "колл-центров". Однако денег он так и не получил.

Кроме того, по версии следствия, парламентарий легализовал 12,6 млн. грн. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

Отметим, 11 июля Беленюк проведет бой по правилам ММА. Поединок состоится в Киеве, а соперником украинца станет бывший боец Bellator Хаим Гозали (Израиль).