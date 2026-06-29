Тищенко получил новое подозрение: что известно о делах нардепа

Это уже не первое подозрение "Коли-котлеты"

В понедельник, 29 июня, НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в просьбе предоставить неправомерную выгоду, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в Telegram.

Хотя фамилия народного избранника не указана, по данным СМИ и фото можно сделать вывод, что речь идет о Тищенко.

"В августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых "колл-центров", попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних "колл-центров" в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерную выгоду он не получил", — говорится в публикации.

Кроме того, по версии следствия, парламентарий легализовал 12,6 млн. грн незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей супругой. Следствие установило, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

"Впоследствии депутат отразил этот доход в ежегодной декларации, чем, по данным следствия, умышленно внес в нее заведомо недостоверные сведения", — добавили в пресс-службе.

В чем еще подозревают Тищенко

20 июня 2025 года люди в форме и без опознавательных знаков напали на Дмитрия Павлова в Днепре. Они повалили бывшего военного на землю и стали бить на глазах у жены, маленького ребенка и прохожих. Незадолго до этого у Павлова и Тищенко произошел конфликт. Нардеп позже заявил, что экс-военный якобы "крышует" ботофермы в Днепре и входит в состав ОПГ "9".

А 26 июня того же года у нардепа прошли обыски, и ему вручили подозрение в незаконном лишении человека свободы. Он в очередной раз высказался о конфликте в Днепре и обвинил всех вокруг, но не себя. В течение 6 месяцев Тищенко находился под домашним арестом.

Кстати, адвокатом Николая Тищенко оказался Евгений Солодко, который в свое время защищал организатора "титушек" Юрия Крысина, которого в криминальных кругах знают по кличке "Шкаф", "Шрек" или "Крыса".

Также был задержан охранник Николая Тищенко, устроивший скандал в суде. Более того, он стал угрожать самоубийством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Николай Тищенко с коллегой отметился поведением в Раде.