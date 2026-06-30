Фигурист Плющенко изуродовал себя пластикой и стал похожим на Путина (фото)

Бывший спортсмен засветил свое новое лицо

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко появился на публике после серии пластических операций. У бывшего спортсмена сошли отеки с лица и теперь можно увидеть результаты хирургического вмешательства.

Что нужно знать

Плющенко сделал себе "лисьи глазки" как у Путина

Сеть смеется над новой внешностью фигуриста

Евгений поддерживает Путина и, вероятно, хочет быть похожим на него

В сети появилось новое фото Плющенко. Пользователи считают, что бывший фигурист изуродовал себя.

Евгений Плющенко до и после пластики

Судя по реакции в сети, лишь одному из сотен человек понравились результаты пластики Плющенко. В сети отмечают, что Евгений сильно изменился после операций. Спортсмен превратился в "испуганного волчонка" из-за неестественного взгляда.

Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров считает, что путинизм сыграл с Плющенко злую шутку. Он отметил, что фигурист сделал себе "лисьи глазки", после чего стал похож на своего "фюрера".

Путинизм уродует людей причудливо и умело. А все дело в том, что рассудок становится настолько обременительной штукой, что возникает соблазн от него избавиться. Все расстаются с ним по-разному. Фигурист Плющенко, например, сделал "лисьи глазки". "Глазки" - сложная и дорогая блефаропластическая операция; последний аргумент пожилых ш**х, мечтающих вернуть взгляду "загадочность и зазывность". Возможно фигурист просто хотел стать похожим на своего фюрера, но тогда к "глазкам" надо было добавить и общую надутость физиономии. Конечно, Плющенко теперь может, наконец, сыграть "упоротого лиса". Александр Невзоров

Евгений Плющенко до и после пластики

Евгений Плющенко сейчас и Владимир Путин в молодости

Примечательно, что Плющенко хочет быть похожим на Путина не только внешне. К примеру, фигурист в своих речах начал использовать выражения главы Кремля.

Напомним, ISU начал ослаблять санкции против российского фигурного катания в 2025 году. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры текущего сезона россиян не приглашали. В следующем сезоне представителей РФ допустили до соревнований в нейтральном статусе.