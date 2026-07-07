Защищает страну и побеждает на ринге: как сапер ВСУ выиграла медаль чемпионата Украины

Женщина-боец ВСУ с позывным "Мала" блистательно выступила на турнире по боксу

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Украинка Марианна "Мала" Басанец не только защищает родину от российских оккупантов, но и активно занимается спортом. 34-летняя женщина заняла 3-е место на чемпионате страны по боксу.

Призер чемпионата Украины служит сапером в 214-й отдельном штурмовом батальон "OPFOR" Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и планирует стать оператором БПЛА. Марианна также рассказала, как ей удается совмещать большой спорт со службой.

В войске совмещать службу и спорт тяжело, но оно и мотивирует и держит на плаву меня как человека: как в физическом плане, так и в психологическом. Марианна Басанец

Марианна призналась, что год назад могла бросить бокс, однако все же решила проверить себя на соревнованиях. Несмотря на отсутствие тренера и необходимых условий, Басанец добилась хорошего результата на первенстве Украины. К слову, побратимы ей помогали в подготовке как могли.

К такому чемпионату, сами понимаете, нужно готовиться. Если ты физически готов, плюс-минус необходимо как минимум три месяца: режим сна, тренировок, питания, восстановления, Тот же массаж, баня, витаминизация, все остальное. Здесь этого не было. Максимально я старалась, максимально и ребята мне помогали, где смогли там отдохнуть, куда-то поехать, по питанию что-то купить дополнительное. Однако этого мало. Марианна Басанец

Марианна также дала рекомендации будущим мужчинам и женщинам, которые попадут в армию.

Рекомендации здесь, я думаю, они одинаковы что мужчинам, что женщинам. Нужно понимать, для чего ты идешь, что ты можешь делать, чему ты можешь научиться. Если есть что-нибудь связанное с медициной, то можно пойти в медицину. Я, например, более физически развита и мне интереснее не сидеть с документами. Мне нравятся стрелялки. Я ушла в саперство, а теперь иду оператором БПЛА. Не можешь, но хочешь научиться, значит иди учись. Здесь всему учат. Марианна Басанец

Ранее украинский чемпион мира по боксу Александр Усик освободил все титулы. Вероятно, "Кот" проведет последний бой в США, где встретится на ринге с "Бронзовым Бомбардировщиком". Также у украинца есть вариант с реваншем против Рико Верховена.