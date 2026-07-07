Вячеслав Лысенко прокомментировал новые таможенные правила ЕС

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С 1 июля 2026 года в ЕС отменен беспошлинный порог в 150 евро для посылок из стран вне Союза. Теперь за каждую товарную категорию в посылке взимается фиксированная пошлина 3 евро. Решение в первую очередь затрагивает трансграничный e-commerce, где значительную часть рынка составляют прямые поставки товаров из Китая.

Предприниматель и совладелец международной почтово-логистической компании Meest China Вячеслав Лысенко объяснил, как это повлияет на маркетплейсы, логистику и покупателей.

Введенные меры уже сейчас называют прямым ударом по крупнейшим азиатским маркетплейсам – таким как Temu, Shein и AliExpress. Их бизнес-модель строилась на прямой отправке миллионов мелких пакетов (модель direct-to-consumer) непосредственно со складов в Китае в обход таможенных пошлин. Новые правила делают такую логистику экономически невыгодной.

По мнению Лысенко, китайский e-commerce неизбежно ответит на этот вызов масштабной перестройкой своих цепочек поставок.

"Гиганты вроде Temu и Shein не уйдут с европейского рынка, однако вынуждены будут отказываться от массовых прямых B2C-отправлений из Азии. Вероятно, они будут развивать большие склады в ЕС, завозить товары оптовыми партиями, проходить стандартное таможенное оформление, а дальше распределять заказы внутри Европы. Это изменит логистику рынка и может частично повысить цены для покупателей", — прогнозирует предприниматель.

Первые недели реформы могут сопровождаться более медленной обработкой посылок и дополнительными запросами таможни. С одной стороны, декларантам и логистическим операторам нужно перестроить процессы обработки деклараций под новую схему расчета таможенных пошлин по товарным категориям, с другой — часть покупателей еще не осознает, что конечная цена заказа могла измениться. По мнению Лысенко, главная задача логистических операторов – обеспечить прозрачное ценообразование еще на этапе оформления заказа.

В то же время ставка 3 евро может стать лишь промежуточным этапом: в ЕС обсуждают отдельный сбор за обработку посылок, а постоянную систему планируют увязать с запуском единой цифровой таможенной платформы в 2028 году.

Европейская дискуссия актуальна и для Украины. В рамках гармонизации законодательства с ЕС правительство предлагало отменить предел в 150 евро и ввести 20% НДС на международные посылки. 26 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12360, однако к этому вопросу могут вернуться.

Вячеслав Лысенко негативно оценивает введение аналогичного налога в Украине, указывая на серьезные социальные, военные и инфраструктурные последствия такого шага.

"Среди тех, кто заказывает товары из Китая, редко встретишь состоятельных людей. Для большинства это возможность сэкономить, приобрести одежду, обувь, товары для детей или семьи по цене, которую они могут себе позволить. Любой закон должен приниматься во благо людей, и здесь важно честно ответить на вопрос: на кого на самом деле падет новая нагрузка".

Отдельным риском эксперт называет возможные последствия для военнослужащих и волонтерских инициатив. По его словам, через китайские платформы в Украине регулярно заказывают комплектующие, запчасти, элементы амуниции и оборудование для FPV-дронов.

"Военные и волонтеры часто покупают в Китае запчасти, амуницию, пульты и комплектующие для FPV. Если на каждую такую покупку будет начисляться НДС, дополнительные расходы лягут на людей, которые и без того ежедневно вкладывают собственные средства в обеспечение подразделений. Это решение может сделать критически важные вещи менее доступными".

По его словам, Украине следует использовать международный опыт, но не переносить зарубежные решения автоматически.

"Бороться с серыми схемами необходимо. Но для этого нужно отделять коммерческий импорт, который дробится с целью уклонения от налогов, от обычных покупок граждан. Вместо универсального налога на дешевые посылки нужны цифровое декларирование, контроль происхождения товара, прозрачные правила для маркетплейсов и ответственность тех, кто действительно использует схемы.

Иначе получится так, что дополнительная нагрузка ляжет на тех, кто едва сводит концы с концами", — подытожил Вячеслав Лысенко.