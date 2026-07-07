Захищає країну та перемагає на рингу: як саперка ЗСУ виграла медаль чемпіонату України

Бійчиня ЗСУ з позивним "Мала" блискуче виступила на турнірі з боксу

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Українка Маріанна "Мала" Басанець не лише захищає батьківщину від російських окупантів, а й активно займається спортом. 34-річна жінка посіла 3 місце на чемпіонаті країни з боксу.

Призерка чемпіонату України служить саперкою у 214-му окремому штурмовому батальйоні "OPFOR" Штурмових військ Збройних Сил України й планує стати оператором БПЛА. Маріанна також розповіла, як їй вдається поєднувати великий спорт зі службою.

У війську поєднувати службу та спорт важко, але воно і мотивує і тримає на плаву мене як людину: як у фізичному плані, так і в психологічному. Маріанна Басанець

Маріанна зізналася, що рік тому могла кинути бокс, проте все ж таки вирішила перевірити себе на змаганнях. Попри відсутність тренера та необхідних умов, Басанець добилася гарного результату на першості України. До речі, побратими їй допомагали у підготовці як могли.

До такого чемпіонату, самі розумієте, потрібно готуватися. Якщо ти фізично готовий, то плюс-мінус необхідно як мінімум три місяці: режим сну, тренувань, харчування, відновлення, Той самий масаж, лазня, вітамінізація, все інше. Тут цього не було. Максимально я старалася, максимально і хлопці мені допомагали, де змогли там відпочити, кудись поїхати, щось купити додаткове харчування. Однак, цього мало. Маріанна Басанець

Маріанна також дала рекомендації майбутнім чоловікам та жінкам, які потраплять до армії.

Рекомендації тут, я думаю, вони однакові, що чоловікам, що жінкам. Потрібно розуміти, навіщо ти йдеш, що ти можеш робити, чого ти можеш навчитися. Якщо є щось пов’язане з медициною, то можна піти в медицину. Я, наприклад, фізично розвиненіша і мені цікавіше не сидіти з документами. Мені подобаються стрілялки. Я пішла у саперство, а тепер іду оператором БПЛА. Не можеш, але хочеш навчитися, отже, йди вчись. Тут усьому навчають. Маріанна Басанець

Раніше український чемпіон світу з боксу Олександр Усик звільнив усі титули. Ймовірно, "Кіт" проведе останній бій у США, де зустрінеться на рингу з "Бронзовим бомбардувальником". Також в українця є варіант із реваншем проти Ріко Верхувена.