Усик больше не чемпион: что произошло (видео)

Боксер пока не прощается со спортом

В пятницу, 26 июня, украинский боксер, олимпийский чемпион, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) публично отказался от чемпионских поясов в супертяжелом весе. "Кот" отметил, что проведет еще один бой.

Что нужно знать

Усик обратился к болельщикам в соцсетях

Александр освободил титулы WBC, WBA и IBF в хевивейте

Накануне боксер плотно занялся политикой

Об этом Александр заявил в видеообращении к фанатам. Он с уважением относится к претендентам, а потому освобождает титулы. При этом украинец обещает провести как минимум один бой — Last dance (последний танец). Соперник пока не известен.

Это сознательное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди. Александр Усик

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

В последнее время Александр плотно занялся политикой. В июне Александр отправился в США, где неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом и другими видными американскими чиновниками. Данная встреча вызвала множество обсуждений по поводу начала политической карьеры спортсмена и цели визита в Вашингтон, а украинцы наделали массу мемов на данную тему.