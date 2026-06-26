Усик больше не чемпион: что произошло (видео)
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Боксер пока не прощается со спортом
В пятницу, 26 июня, украинский боксер, олимпийский чемпион, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик (25-0, 16 КО) публично отказался от чемпионских поясов в супертяжелом весе. "Кот" отметил, что проведет еще один бой.
Что нужно знать
- Усик обратился к болельщикам в соцсетях
- Александр освободил титулы WBC, WBA и IBF в хевивейте
- Накануне боксер плотно занялся политикой
Об этом Александр заявил в видеообращении к фанатам. Он с уважением относится к претендентам, а потому освобождает титулы. При этом украинец обещает провести как минимум один бой — Last dance (последний танец). Соперник пока не известен.
Это сознательное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение впереди.
Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.
В последнее время Александр плотно занялся политикой. В июне Александр отправился в США, где неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом и другими видными американскими чиновниками. Данная встреча вызвала множество обсуждений по поводу начала политической карьеры спортсмена и цели визита в Вашингтон, а украинцы наделали массу мемов на данную тему.