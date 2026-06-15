Ломаченко упрекнули из-за удара по Лавре: за что досталось боксеру

Для боксера Киево-Печерская Лавра — особое место

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) не спешит комментировать ночной удар России по Успенскому собору Киево-Печерской лавры

Что нужно знать

В ночь на 15 июня РФ массированно атаковала Киев

Пожар на крыше Успенского собора был локализован.

В сети вспомнили про Ломаченко

При этом украинцы массово критикуют боксера в социальных сетях. Об этом сообщает "Телеграф". Пользователи хотят узнать позицию боксера касательно данной ситуации.

Сам "Лома" пока не спешит комментировать удар РФ по православной святыне. На его страницах в Instagram и Facebook последние публикации датированы серединой мая 2026 года. Добавим, что страница боксера в Instagram не отображается в Украине (для просмотра необходим VPN, — Ред.).

Напомним, Ломаченко так и не назвал Россию агрессором. При этом боксер известен своей безоговорочной поддержкой УПЦ (МП). Василий публиковал в соцсетях интервью митрополита УПЦ МП Луки, где тот заявлял, что украинцев бомбят из-за поддержки прав ЛГБТ-сообщества, а также — видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина с утверждением, что Украина начала войну против бога.

Кроме того, он выкладывал видео со стихом, где украинцы, которые поддерживают выселение монахов из Киево-Печерской лавры, называются "бесноватыми", "лжецами", "лицемерами", а их правитель — "кукловодом". В еще одном ролике в его аккаунте в Instagram говорится про "духовно-больных" протестующих у Лавры, которых "можно только пожалеть".

Наконец, Ломаченко распространял видео с нелицеприятными кадрами противников Московского патриархата, где можно заметить монтаж, с тем, чтобы дискредитировать последних.