Назван последний соперник Усика, а также где пройдет бой

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Экс-абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Александр Усик (25-0, 16 КО) хочет провести свой последний бой в США. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс The Ring, хотя ранее Александр освободил все титулы.

Что нужно знать

Усик собирается провести последний бой

Поединок, вероятно, пройдет в США

Среди соперников рассматриваются два варианта

Об этом в комментарии для espn заявил спортивный директор Александра Сергей Лапин. По его словам, Усик хочет завершить последнюю главу в своей карьере именно в США.

Что касается Александра, то его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру последними боями в Соединенных Штатах, где он хочет оставить последнюю главу своего боксерского наследия. Сергей Лапин

Сергей Лапин и Александр Усик/Фото: instagram.com/serge_lapin

Кроме того, учитывая, что бой пройдет в США, самым вероятным соперником Александра является американский нокаутер Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО). Украинский журналист Максим Диденко подтвердил данную информацию и добавил, что команда Усика также рассматривает вариант с реваншем против Рико Верховена.

Александр хочет громкого финала, но не хочет, чтобы организации диктовали ему свои условия. Если идти по претендентам – то был бы Кабайел. А если не Кабайел – то Гассиев. Здесь ни денег не заработать, ни доказать никому ничего не получится. При этом есть два наиболее желательных и реальных варианта: реванш с Рико или бой с Уайлдером. Рико интересен тем, что за это сражение готов платить Турки. Кроме того, может быть желание снять все вопросы после тяжелейшего первого боя. Деонтей – закрыть звездную тройку хевивейта (Фьюри-Джошуа-Вайлдер) и закатить большое шоу в Штатах против местного боксера, на которого пойдет публика. Конечного решения сейчас нет, оба варианта будут рассматриваться. Максим Диденко

Макс Диденко/Фото: t.me/didenko_boxing

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира. В июне 2026 года Александр отказался от всех своих титулов.