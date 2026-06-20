Ломаченко уволился из армии по семейным обстоятельствам: что известно о жене и детях боксера

Боксер может свободно выезжать из Украины

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) уволился из армии. Это произошло после того, как у боксера появился 3-й ребенок.

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Соответствующий комментарий Шатерникова дала на канале twitch Максима Диденко. По ее словам, у Василия появилась дочь Таечка. "Телеграф" рассказывает, что известно о семье знаменитого боксера.

Я объясню. Он был добровольцем, подписал контракт в начале войны, был солдатом воинской части… Я даже помнила цифры – номер воинской части. Сейчас уже больше двух лет я не оформляла эти выезды. И когда у него родилась Таечка, его третья дочь, прекрасная девочка, то, соответственно, согласно законодательству, он уволился из армии и сейчас не является военным. Алина Шатерникова

Несмотря на свою публичность, Василий не часто выставляет свою семью на показ. Елена Ломаченко (в девичестве Жорняк), жена боксера, ведет непубличную жизнь. Она, как и ее муж, родилась в Белгороде-Днестровском (Одесская область). В юности она добилась серьезных успехов в спортивной акробатике: стала мастером спорта и завоевала серебряную медаль чемпионата Европы.

Елена и Василий Ломаченко/Фото: xsport.ua

Елена Ломаченко/Фото: xsport.ua

Елена Ломаченко/Фото: xsport.ua

Будущие супруги познакомились еще детьми — им было по 10 лет, когда они встретились в спортзале. Будущую жену Василия тренировала его мама Татьяна Ломаченко, которая также работала и со своей дочерью Анастасией.

Анастасия Ломаченко (слева) и Елена Жорняк (справа) – серебряные призеры чемпионата Европы, 2005 год/Фото: bessarabiainform.com

Отношения Василия и Елены стали романтическими уже во время учебы в педагогическом училище. Пара сыграла скромную свадьбу после Олимпиады-2008, где Ломаченко выиграл свое первое "золото". В 2011 году у супругов появился сын Анатолий (его крестил близкий друг Ломаченко — Александр Усик), а два года спустя — дочь Виктория. Мальчик, как и отец, увлекся боксом, а девочка пошла по маминой стези — занимается гимнастикой. В мае 2025 года промоутер Боб Арум сообщил, что у Василия родился третий ребенок.

Елена Ломаченко с сыном/Фото: xsport.ua

Василий Ломаченко с семьей/Фото: xsport.ua

Василий Ломаченко с дочерью

Василий Ломаченко с сыном

Василий Ломаченко с отцом Анатолием и сыном Анатолием/Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Напомним, Ломаченко официально завершил карьеру боксера летом 2025 года. В октябре того же года Василий отправился в Колумбию, где прошла 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация), посвященная ему. Там украинец впервые рассказал, почему повесил перчатки на гвоздь. В мае 2026 года Loma возобновил карьеру, нацелившись на топов.