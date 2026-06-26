Братья Кличко установили уникальное достижение (видео)

Бывшие боксеры вошли в историю спорта

Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко являются действующими рекордсменами в боксе. Им принадлежит рекорд по количеству попаданий джебом в одном раунде.

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Братья Кличко владеют рекордом в боксе

The Ring поделился уникальным достижениями украинцев

Владимир все еще может вернуться на ринг

Об этом сообщает The Ring. Братья сумели донести до цели по 38 ударов джебом.

Виталий по прозвищу "Доктор Железный Кулак" сделал это в первом раунде поединка против Эда Махоуна из США. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 3-м раунде.

Владимир "Доктор Стальной Молот" Кличко повторил достижение брата в 2008 году, в 3-м раунде поединка против Хасима Рахмана. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 7-м раунде.

Справка: джеб — это основной, самый быстрый и часто используемый прямой удар передней рукой в боксе и других единоборствах. Он имеет короткую и прямую траекторию, служит для разведки, удержания противника на дистанции и подготовки собственных атак.

Отметим, Братья Кличко стали настоящим феноменом в боксе. Они одновременно удерживали все главные чемпионские пояса в тяжелом весе (WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring), установив абсолютное доминирование в профессиональном боксе в 2000-х и 2010-х годах. Однако в сети часто критикуют "Эру Кличко" как одну из самых слабых эпох в истории боев супертяжей. Критики обвиняют украинцев в слабой оппозиции и однообразной тактике.

Напомним, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть Владимира Кличко на ринг. К слову, Александр Усик может помочь легенде заполучить чемпионский бой.