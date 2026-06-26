Укр

Братья Кличко установили уникальное достижение (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Виталий и Владимир Кличко Новость обновлена 26 июня 2026, 17:32
Виталий и Владимир Кличко. Фото Getty Images

Бывшие боксеры вошли в историю спорта

Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко являются действующими рекордсменами в боксе. Им принадлежит рекорд по количеству попаданий джебом в одном раунде.

Что нужно знать

  • Братья Кличко владеют рекордом в боксе
  • The Ring поделился уникальным достижениями украинцев
  • Владимир все еще может вернуться на ринг

Об этом сообщает The Ring. Братья сумели донести до цели по 38 ударов джебом.

Виталий по прозвищу "Доктор Железный Кулак" сделал это в первом раунде поединка против Эда Махоуна из США. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 3-м раунде.

Владимир "Доктор Стальной Молот" Кличко повторил достижение брата в 2008 году, в 3-м раунде поединка против Хасима Рахмана. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 7-м раунде.

Справка: джеб — это основной, самый быстрый и часто используемый прямой удар передней рукой в боксе и других единоборствах. Он имеет короткую и прямую траекторию, служит для разведки, удержания противника на дистанции и подготовки собственных атак.

Отметим, Братья Кличко стали настоящим феноменом в боксе. Они одновременно удерживали все главные чемпионские пояса в тяжелом весе (WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring), установив абсолютное доминирование в профессиональном боксе в 2000-х и 2010-х годах. Однако в сети часто критикуют "Эру Кличко" как одну из самых слабых эпох в истории боев супертяжей. Критики обвиняют украинцев в слабой оппозиции и однообразной тактике.

Напомним, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть Владимира Кличко на ринг. К слову, Александр Усик может помочь легенде заполучить чемпионский бой.

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