Братья Кличко установили уникальное достижение (видео)
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Бывшие боксеры вошли в историю спорта
Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко являются действующими рекордсменами в боксе. Им принадлежит рекорд по количеству попаданий джебом в одном раунде.
Что нужно знать
- Братья Кличко владеют рекордом в боксе
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- Владимир все еще может вернуться на ринг
Об этом сообщает The Ring. Братья сумели донести до цели по 38 ударов джебом.
Виталий по прозвищу "Доктор Железный Кулак" сделал это в первом раунде поединка против Эда Махоуна из США. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 3-м раунде.
Владимир "Доктор Стальной Молот" Кличко повторил достижение брата в 2008 году, в 3-м раунде поединка против Хасима Рахмана. Тот бой завершился победой украинца техническим нокаутом в 7-м раунде.
Справка: джеб — это основной, самый быстрый и часто используемый прямой удар передней рукой в боксе и других единоборствах. Он имеет короткую и прямую траекторию, служит для разведки, удержания противника на дистанции и подготовки собственных атак.
Отметим, Братья Кличко стали настоящим феноменом в боксе. Они одновременно удерживали все главные чемпионские пояса в тяжелом весе (WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring), установив абсолютное доминирование в профессиональном боксе в 2000-х и 2010-х годах. Однако в сети часто критикуют "Эру Кличко" как одну из самых слабых эпох в истории боев супертяжей. Критики обвиняют украинцев в слабой оппозиции и однообразной тактике.
Напомним, председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх публично изъявил желание вернуть Владимира Кличко на ринг. К слову, Александр Усик может помочь легенде заполучить чемпионский бой.