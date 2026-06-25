Вместо триколора - голубая тряпка: в Румынии жестко унизили Россию (фото)

В России требуют наказать хозяйку турнира

Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок сдержал обещание. Чиновник запретил вывешивать российский флаг на Кубке вызова-2026 по художественной гимнастике, а вместо российского триколора власти повесили светло-голубое полотно.

Что нужно знать

Бок запретил российский флаг и гимн на турнире по художественной гимнастике

Вместо российского триколора в Клуж-Напоке появился голубой флаг

Россия требует наказать Румынию

Об этом сообщает sports.ru. На фото, которое всплыло в сети, видно, что Россия и Беларусь представлены на турнире под голубыми стягами (на фото слева вверху).

Россия Беларусь представлены в Румынии под голубыми флагами/Фото: t.me/rgchatik

Ранее Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с России.

Данное заявление вызвало бурную реакцию в России. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обвинил Румынию в нарушении Олимпийской хартии, а также пожаловался на хозяйку турнира в Международный олимпийский комитет (МОК).

Напомним, возвращение атрибутики РФ и Беларуси на международные соревнования тут же привело к нескольким скандалам в художественной гимнастике. Украинки устроили акцию протеста прямо во время награждения представителей стран-агрессоров. В России назвали это "полем битвы".