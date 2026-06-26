Россию опустили в Европе: не выдержал даже путинский губошлеп
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
РФ дала заднюю
Международный скандал на Кубке вызова в Клуж-Напоке развязался сам по себе. Россияне отказались от участия в турнире из-за того, что румынские власти запретили российский флаг и гимн на соревнованиях.
Что нужно знать
- Мэр Клуж-Напоки запретил российскую атрибутику на соревнованиях
- Сборная РФ отказалась от участия
- Губерниев набросился на Румынию
Об этом сообщает Федерация гимнастики России (ФГР) на своем официальном сайте. В РФ многие считают это международным унижением, ведь румынский мэр создал небывалый прецедент.
Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток.
Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления.
Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics.
Примечательно, что известный российский пропагандист Дмитрий Губерниев, который сам себя иронично называет "губошлепом", заявил, что Румыния — недемократическая страна. К слову, именно Дмитрий был ведущим на знаменитом "шабаше Путина" в "Лужниках" в марте 2022 года.
Это мнение он (Эмиль Бок) может засунуть себе в ж*пу. Есть решение по допуску, и если он его не принимает, то пусть идет в отставку. Либо развернет транспарант, что он лично не допустит. Думаю, что все пройдет. А его мнение — десятое в этом смысле. В Румынии, которая на словах демократическая страна, все важнейшие элементы демократии мэр сейчас засунул в одно место. Он совсем не препятствие для проведения соревнований с российскими спортсменами. И потом, он делает хуже болельщикам, румынам. Наша сборная очень заметна, у нас много звезд. В мороз идет пешком и не садится в автобус назло кондуктору.
Напомним, мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с России. За день до старта соревнований в зале, где будет проходить турнир вывесили флаги всех стран-участниц. Российский триколор был заменен на голубое полотно.
Отметим, возвращение атрибутики РФ и Беларуси на международные соревнования тут же привело к нескольким скандалам в художественной гимнастике. Украинки устроили акцию протеста прямо во время награждения представителей стран-агрессоров. В России назвали это "полем битвы".