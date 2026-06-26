Россию опустили в Европе: не выдержал даже путинский губошлеп

РФ дала заднюю

Международный скандал на Кубке вызова в Клуж-Напоке развязался сам по себе. Россияне отказались от участия в турнире из-за того, что румынские власти запретили российский флаг и гимн на соревнованиях.

Что нужно знать

Мэр Клуж-Напоки запретил российскую атрибутику на соревнованиях

Сборная РФ отказалась от участия

Губерниев набросился на Румынию

Об этом сообщает Федерация гимнастики России (ФГР) на своем официальном сайте. В РФ многие считают это международным унижением, ведь румынский мэр создал небывалый прецедент.

Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает Устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics. Пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин

Примечательно, что известный российский пропагандист Дмитрий Губерниев, который сам себя иронично называет "губошлепом", заявил, что Румыния — недемократическая страна. К слову, именно Дмитрий был ведущим на знаменитом "шабаше Путина" в "Лужниках" в марте 2022 года.

Это мнение он (Эмиль Бок) может засунуть себе в ж*пу. Есть решение по допуску, и если он его не принимает, то пусть идет в отставку. Либо развернет транспарант, что он лично не допустит. Думаю, что все пройдет. А его мнение — десятое в этом смысле. В Румынии, которая на словах демократическая страна, все важнейшие элементы демократии мэр сейчас засунул в одно место. Он совсем не препятствие для проведения соревнований с российскими спортсменами. И потом, он делает хуже болельщикам, румынам. Наша сборная очень заметна, у нас много звезд. В мороз идет пешком и не садится в автобус назло кондуктору. Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губрниев/Фото: t.me/RealGuberniev

Напомним, мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с России. За день до старта соревнований в зале, где будет проходить турнир вывесили флаги всех стран-участниц. Российский триколор был заменен на голубое полотно.

Отметим, возвращение атрибутики РФ и Беларуси на международные соревнования тут же привело к нескольким скандалам в художественной гимнастике. Украинки устроили акцию протеста прямо во время награждения представителей стран-агрессоров. В России назвали это "полем битвы".