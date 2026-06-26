В России кинули на квартиру спортсмена, который размахивал триколором в Европе

Уникальная ситуация произошла на соревнованиях в РФ

Российский бегун Иван Заборский был дисквалифицирован на ультрамарафоне в Ленинградской области. Главный фаворит соревнований получил бан за селфи.

Что нужно знать

Заборский был фаворитом на соревнованиях в РФ

Из-за странного инцидента бегуна дисквалифицировали

Иван ранее размахивал флагом России во Франции

Спортсмен претендовал на солидный выигрыш — квартиру в Санкт-Петербурге и 1 миллион рублей (около 577 тысяч грн), однако получил лишь дисквалификацию. Об этом сообщает baza.

Заборский претендовал на "золото" в ультрамарафоне на выбывание — бекьярде. В какой-то момент забега, когда осталось лишь 3 спортсмена на дистанции, к Ивану подошла бабушка-волонтерка с просьбой о селфи. Бегун остановился ради фото с болельщицей, после чего его дисквалифицировали. Поводом для бана стало то, что спортсмен взял телефон в руки. На тот момент он пробежал 804 километра за 120 часов.

В сети подозревают, что бабушка-фанатка была подставной. Пользователи шутят, что в забеге победил именно внук этой женщины.

Справка: Бекьярд (Backyard Ultra) — это уникальный формат ультрамарафона на выбывание, придуманный Гэри Кантреллом (создателем знаменитого забега Barkley Marathons). Суть проста: участники должны пробегать ровно 6,706 км (4,167 мили) за один час. Если атлет укладывается в этот лимит, оставшееся время он тратит на отдых, но ровно через час — новый старт. Забег длится без остановки до тех пор, пока не останется только один бегун.

Заборский "прославился" на весь мир после того, как установил мировой рекорд на ультрамарафоне "6 дней Франции" 1047,5 километра в Ардеше. Достижение россиянина не было засчитано из-за того, что он нарушил правила нейтральности (надел на шею флаг РФ).