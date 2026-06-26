Обычный мэр опозорил Россию: у Путина сделали заявление

В России гордятся бесславным бегством их команды из Румынии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным скандал на Кубке вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке (Румыния). Мэр Клуж-Напоки запретил россиянкам соревноваться под их флагом и гимном, из-за чего команда РФ покинула турнир.

Что нужно знать

Мэр Клуж-Напоки запретил российскую атрибутику на соревнованиях

Сборная РФ отказалась от участия в турнире

Песков возмутился и стал посмешищем в сети

Соответствующий комментарий Пескова приводит ТАСС. Он назвал действия городских властей Клуж-Напоки "волюнтаристскими".

Случай возмутительный. Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России. Речь идет об абсолютно волюнтаристском решении муниципальных властей этого города. Считаем это [решение организаторов] неприемлемым, гордимся принятым решением руководства нашей команды. Дмитрий Песков

В сети высмеяли слова Пескова. Пользователи шутят, что мэр румынского города пересек "красные линии", но Россия ничего с этим поделать не может.

Напомним, мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что российского флага и гимна не будет в его городе, несмотря на то, что все санкции с российской художественной гимнастики были сняты. Дело в том, что он одобрил проведение Кубка вызова на условиях нейтральности РФ, однако позднее Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) убрала все ограничения с России.

За день до старта соревнований в зале, где будет проходить турнир вывесили флаги всех стран-участниц. Российский триколор был заменен на голубое полотно. В итоге сборная РФ отказалась от участия в соревнованиях.